ВСУ уничтожили редкий российский ЗРК стоимостью $135 миллионов
Разведчики бригады артрозведки "Черный Лес" в Донецкой области уничтожили российский новейший ЗРК малой и средней дальности С-350 "Витязь", стоимость которого составляет 135 миллионов долларов.
Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram
Дословно: "Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить новейший российский зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности С-350 "Витязь".
Детали: Как сообщили военные, этот зенитно-ракетный комплекс является новейшей разработкой российского оборонпрома, а его стоимость ориентировочно превышает 130 миллионов долларов.
Как сообщает портал АрмияInform, "Витязь" был одним из самых современных образцов вооружения России.
Справочно: С-350 "Витязь" – это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном "Алмаз-Антей" для замены устаревших систем С-300ПС и "Бук-М1-2". Разработка комплекса началась в 2007 году, а на вооружение он был принят в 2020 году.
Комплекс предназначен для защиты административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и тактические баллистические ракеты.
Напомним:
- 31 декабря 2024 года Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что его воины впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5.
- Воины ГУР Минобороны 22 января на российской Курщине уничтожили вражеское спутниковое оборудование.
- В январе стало известно, что в Запорожской области бойцы ГУР обнаружили и уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" вместе с оккупантами, которые ее обслуживали и транспортировали.