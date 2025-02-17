ВСУ уничтожили редкий российский ЗРК стоимостью $135 миллионов

Разведчики бригады артрозведки "Черный Лес" в Донецкой области уничтожили российский новейший ЗРК малой и средней дальности С-350 "Витязь", стоимость которого составляет 135 миллионов долларов.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить новейший российский зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности С-350 "Витязь".

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Детали: Как сообщили военные, этот зенитно-ракетный комплекс является новейшей разработкой российского оборонпрома, а его стоимость ориентировочно превышает 130 миллионов долларов.

Как сообщает портал АрмияInform, "Витязь" был одним из самых современных образцов вооружения России.

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Справочно: С-350 "Витязь" – это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном "Алмаз-Антей" для замены устаревших систем С-300ПС и "Бук-М1-2". Разработка комплекса началась в 2007 году, а на вооружение он был принят в 2020 году.

Комплекс предназначен для защиты административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и тактические баллистические ракеты.

Напомним: