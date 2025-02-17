Порошенко про санкції: Не можу каву на заправці купити, але ключове – не це
П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що після початку дії санкцій він не може здійснювати навіть побутові покупки.
Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова нардепа: "Я хотів би уникнути позиції "Що це (санкції – УП) означає персонально для Порошенка?". Порошенко переживе. Хоча, звісно, є низка речей, які створюють неприємності. Наприклад, я не можу каву на заправці купити, бо заблоковані картки, заблоковані рахунки, накладені арешти на активи. Але ключове не це, а те, яку шкоду це (накладення санкцій на Порошенка – УП) наносить Україні. Це безумовно підриває імідж держави".
Деталі: Лідер "ЄС" переконаний, що санкції щодо нього були затверджені Зеленським з мотивів особистої неприязні та "підготовки до виборів", адже "жодних законних підстав, які дозволяли б застосувати санкції до Порошенка, немає".
Передісторія:
- 13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.
- Пізніше Зеленський заявив, що ці санкції направлені проти людей, які під час війни, починаючи з 2014 року "відмивали" гроші і "виводили мільярди гривень". Він також додав, що у разі, якщо кошти повернуть у бюджет України, санкції із цих осіб знімуть.
- Адвокати Петра Порошенка планують оскаржувати рішення щодо санкції проти нього у судах.