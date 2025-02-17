Порошенко про санкції: Не можу каву на заправці купити, але ключове – не це

П’ятий президент України, народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що після початку дії санкцій він не може здійснювати навіть побутові покупки.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова нардепа: "Я хотів би уникнути позиції "Що це (санкції – УП) означає персонально для Порошенка?". Порошенко переживе. Хоча, звісно, є низка речей, які створюють неприємності. Наприклад, я не можу каву на заправці купити, бо заблоковані картки, заблоковані рахунки, накладені арешти на активи. Але ключове не це, а те, яку шкоду це (накладення санкцій на Порошенка – УП) наносить Україні. Це безумовно підриває імідж держави".

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Деталі: Лідер "ЄС" переконаний, що санкції щодо нього були затверджені Зеленським з мотивів особистої неприязні та "підготовки до виборів", адже "жодних законних підстав, які дозволяли б застосувати санкції до Порошенка, немає".

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