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Война 2025

Порошенко о санкциях: Не могу кофе на заправке купить, но ключевое – не это

София Середа, Ирина БалачукПонедельник, 17 февраля 2025, 12:55
Порошенко о санкциях: Не могу кофе на заправке купить, но ключевое – не это
Петр Порошенко. Фото УП

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что после начала действия санкций он не может совершать даже бытовые покупки.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь нардепа: "Я хотел бы избежать позиции „Что это (санкции – УП) означает персонально для Порошенко?". Порошенко переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированы карточки, заблокированы счета, наложены аресты на активы. Но ключевое не это, а то, какой вред это (наложение санкций на Порошенко – УП) наносит Украине. Это безусловно подрывает имидж государства".

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Детали: Лидер "ЕС" убежден, что санкции в отношении него были утверждены Зеленским из-за личной неприязни и "подготовки к выборам", ведь "никаких законных оснований, которые позволяли бы применить санкции к Порошенко, нет".

Предыстория:

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  • 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
  • Позже Зеленский заявил, что эти санкции направлены против людей, которые во время войны, начиная с 2014 года "отмывали" деньги и "выводили миллиарды гривен". Он также добавил, что в случае, если средства вернут в бюджет Украины, санкции с этих лиц снимут.
  • Адвокаты Петра Порошенко планируют обжаловать решение о санкциях против него в судах.  

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