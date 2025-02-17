Порошенко о санкциях: Не могу кофе на заправке купить, но ключевое – не это

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что после начала действия санкций он не может совершать даже бытовые покупки.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь нардепа: "Я хотел бы избежать позиции „Что это (санкции – УП) означает персонально для Порошенко?". Порошенко переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированы карточки, заблокированы счета, наложены аресты на активы. Но ключевое не это, а то, какой вред это (наложение санкций на Порошенко – УП) наносит Украине. Это безусловно подрывает имидж государства".

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Детали: Лидер "ЕС" убежден, что санкции в отношении него были утверждены Зеленским из-за личной неприязни и "подготовки к выборам", ведь "никаких законных оснований, которые позволяли бы применить санкции к Порошенко, нет".

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