Повітряні сили показали розрахунок Patriot, який збиває балістику РФ над Києвом

Повітряні сили розповіли про підрозділ зенітного ракетного комплексу Patriot, який захищає Київщину та столицю від російської балістики.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у Youtube

Деталі: На відео, оприлюдненому у понеділок, командир підрозділу Patriot, чиє ім’я не розкривається, розповідає про своє навчання у США, про перше збиття аеробалістичної ракети "Кинджал" 4 травня 2023 року, практичний досвід українських Patriot для партнерів, успішне збиття шістьох балістичних ракет 12 лютого 2025 року над Києвом, а також про мотивуючі і демотивуючі фактори.

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