Повітряні сили показали розрахунок Patriot, який збиває балістику РФ над Києвом
Понеділок, 17 лютого 2025, 17:27
Повітряні сили розповіли про підрозділ зенітного ракетного комплексу Patriot, який захищає Київщину та столицю від російської балістики.
Джерело: пресслужба Повітряних сил у Youtube
Деталі: На відео, оприлюдненому у понеділок, командир підрозділу Patriot, чиє ім’я не розкривається, розповідає про своє навчання у США, про перше збиття аеробалістичної ракети "Кинджал" 4 травня 2023 року, практичний досвід українських Patriot для партнерів, успішне збиття шістьох балістичних ракет 12 лютого 2025 року над Києвом, а також про мотивуючі і демотивуючі фактори.
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Передісторія:
- Від вечора 11 лютого росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 123-ма безпілотниками різних типів; 6 ракет та 71 дрон вдалося знищити, ще 40 БПЛА були локаційно втрачені.
- 6 балістичних ракет було знищено в небі над Києвом. У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, одна людина загинула, четверо постраждали.
- Народна депутатка Мар’яна Безугла в соцмережі звинуватила Повітряні сили у брехні. Вона поширила фотографію наслідків ракетної атаки РФ 12 лютого по Оболоні, супроводжуючи її відповідним написом, що Повітряні сили, мовляв, "вкотре брешуть про "уламки". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у відповідь наголосив, що ППО вдалося збити всі балістичні ракети РФ, які летіли на Київ 12 лютого, нагадавши однак, що все уражене в повітрі падає на землю.