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Війна 2025

Повітряні сили показали розрахунок Patriot, який збиває балістику РФ над Києвом

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 лютого 2025, 17:27
Повітряні сили показали розрахунок Patriot, який збиває балістику РФ над Києвом
ЗРК Patriot. фото Повітряних сил

Повітряні сили розповіли про підрозділ зенітного ракетного комплексу Patriot, який захищає Київщину та столицю від російської балістики.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у Youtube

Деталі: На відео, оприлюдненому у понеділок, командир підрозділу Patriot, чиє ім’я не розкривається, розповідає про своє навчання у США, про перше збиття аеробалістичної ракети "Кинджал" 4 травня 2023 року, практичний досвід українських Patriot для партнерів, успішне збиття шістьох балістичних ракет 12 лютого 2025 року над Києвом, а також про мотивуючі і демотивуючі фактори.

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Передісторія:

  • Від вечора 11 лютого росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 123-ма безпілотниками різних типів; 6 ракет та 71 дрон вдалося знищити, ще 40 БПЛА були локаційно втрачені.
  • 6 балістичних ракет було знищено в небі над Києвом. У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, одна людина загинула, четверо постраждали.
  • Народна депутатка Мар’яна Безугла в соцмережі звинуватила Повітряні сили у брехні. Вона поширила фотографію наслідків ракетної атаки РФ 12 лютого по Оболоні, супроводжуючи її відповідним написом, що Повітряні сили, мовляв, "вкотре брешуть про "уламки". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у відповідь наголосив, що ППО вдалося збити всі балістичні ракети РФ, які летіли на Київ 12 лютого, нагадавши однак, що все уражене в повітрі падає на землю.

PatriotПовітряні сили ЗСУППО
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