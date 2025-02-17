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Война 2025

Воздушные силы показали расчет Patriot, который сбивает баллистику РФ над Киевом

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 17:27
Воздушные силы показали расчет Patriot, который сбивает баллистику РФ над Киевом
ЗРК Patriot. фото Воздушных сил

Воздушные силы рассказали о подразделении зенитного ракетного комплекса Patriot, которое защищает Киевскую область и столицу от российской баллистики.

Источник: пресс-служба Воздушных сил в Youtube

Детали: На видео, обнародованном в понедельник, командир подразделения Patriot, чье имя не раскрывается, рассказывает о своем обучении в США, о первом сбитии аэробаллистической ракеты "Кинжал" 4 мая 2023 года, практическом опыте украинских Patriot для партнеров, успешном сбитии шести баллистических ракет 12 февраля 2025 года над Киевом, а также о мотивирующих и демотивирующих факторах.

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Предыстория:

  • С вечера 11 февраля россияне атаковали Украину 7 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 123 беспилотниками различных типов; 6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить, еще 40 БПЛА были локационно потеряны.
  • 6 баллистических ракет были уничтожены в небе над Киевом. В ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, один человек погиб, четверо пострадали. 
  • Народный депутат Марьяна Безуглая в соцсети обвинила Воздушные силы во лжи. Она распространила фотографию последствий ракетной атаки РФ 12 февраля по Оболони, сопровождая ее соответствующей надписью, что Воздушные силы, мол, "в очередной раз врут об "обломках". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ответ отметил, что ПВО удалось сбить все баллистические ракеты РФ, которые летели на Киев 12 февраля, напомнив однако, что все пораженное в воздухе падает на землю.

PatriotВоздушные силы ВСУПВО
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