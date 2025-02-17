Воздушные силы показали расчет Patriot, который сбивает баллистику РФ над Киевом

Воздушные силы рассказали о подразделении зенитного ракетного комплекса Patriot, которое защищает Киевскую область и столицу от российской баллистики.

Источник: пресс-служба Воздушных сил в Youtube

Детали: На видео, обнародованном в понедельник, командир подразделения Patriot, чье имя не раскрывается, рассказывает о своем обучении в США, о первом сбитии аэробаллистической ракеты "Кинжал" 4 мая 2023 года, практическом опыте украинских Patriot для партнеров, успешном сбитии шести баллистических ракет 12 февраля 2025 года над Киевом, а также о мотивирующих и демотивирующих факторах.

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