Украина в общем вернула 7017 тел павших воинов – Координационный штаб

Возвращение домой павших защитников. Фото с сайта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

С начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7 017 тел павших защитников.

Источник: пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в комментарии "Украинской правде"

Дословно пресс-служба: "По состоянию на декабрь 2024 года мы провели 73 репатриации и вернули 5 503 тела погибших. В этом году было еще две репатриации – в январе и в феврале. В обоих случаях вернули по 757 тел. Таким образом можем сказать, что на сегодня Украина вернула 7 017 тел своих павших воинов".

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Детали: В Координатном штабе добавили, что также провели 61 обмен пленными, в рамках которого вернули домой 4 131 гражданина. Эта цифра включает военных и гражданских.

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