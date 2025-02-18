Трамп заявив, що Росія начебто хоче закінчити війну

Американський президент Дональд Трамп провів пресконференцію за підсумками переговорів США та Росії в Ер-Ріяді 18 лютого й заявив, що РФ начебто хоче закінчити війну.

Джерело: Трамп на пресконференції в Мар-а-Лаго

Пряма мова: "Росія хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається, її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати, це здебільшого російські та українські військові, хоча й корейські теж. Їх привезли, щоб воювати і значна частина з них загинула. Це безглуздя".

Реклама:

Деталі: Також він наголосив, що війну нібито можна було вирішити без територіальних втрат "навіть посереднім переговірником" ще кілька років тому. "У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів", – додав Трамп про тих, хто невдоволений відсутністю запрошення на переговори: – "Не треба було це починати, вже давно час для угоди".

Крім того, президент підтримав ідею розміщення європейських миротворців в Україні, але додав, що США не відправлятимуть свої війська

Пряма мова: "Якщо вони хочуть, я це підтримую. Знаю, що Франція про це згадувала, Велика Британія та інші країни. Якщо в нас буде мирна угода і там будуть військові, і Європа побачить, що це потрібно – нехай буде. Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові нехай будуть, я не проти. Головне, щоб був мир або перемир'я. Перемир'я – це теж варіант. І я знаю, що Франція хоче зробити дуже хороший жест".

РЕКЛАМА:

Деталі: Трамп також заявив, що росіяни начебто не хотіли руйнувати Київ: "якби вони хотіли, вони б це зробили", – сказав він. За його словами, "Росія здатна дуже швидко знищити українські міста на 100%, включно з Києвом, але зараз атакує лише на 20%".

Водночас він розкритикував ЄС та Україну за те, що вони впродовж трьох років повномасштабної війни нібито нічого не зробити, аби її завершити й укласти мирну угоду. На думку Трампа, це зберегло б українські території і життя тисяч людей.

Що передувало:

