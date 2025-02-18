Трамп заявил, что Россия якобы хочет закончить войну

Американский президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде 18 февраля и заявил, что РФ вроде бы хочет закончить войну.

Источник: Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго

Прямая речь: "Россия хочет остановить эту дикость, которая там происходит, ее военнослужащие погибают тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это в основном российские и украинские военные, хотя и корейские тоже. Их привезли, чтобы воевать и значительная часть из них погибла. Это бессмысленно".

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Детали: Также он отметил, что войну якобы можно было решить без территориальных потерь "даже посредственным переговорщиком" еще несколько лет назад. "У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров", – добавил Трамп о тех, кто недоволен отсутствием приглашения на переговоры: – "Не надо было это начинать, уже давно время для сделки".

Кроме того президент поддержал идею размещения европейских миротворцев в Украине, но добавил, что США не будут отправлять свои войска

Прямая речь: "Если они хотят, я это поддерживаю. Знаю, что Франция об этом упоминала, Великобритания и другие страны. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, и Европа увидит, что это нужно – пусть будет. Мы не будем там размещать военных, но их военные пусть будут, я не против. Главное, чтобы был мир или перемирие. Перемирие – это тоже вариант. И я знаю, что Франция хочет сделать очень хороший жест".

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Детали: Трамп также заявил, что россияне якобы не хотели разрушать Киев: "если бы они хотели, они бы это сделали", – сказал он. По его словам, "Россия способна очень быстро уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но сейчас атакует только на 20%".

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