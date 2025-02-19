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Війна 2025

США збережуть санкції проти Росії до укладення мирної угоди – Bloomberg

Іван Д'яконовСереда, 19 лютого 2025, 03:52
США збережуть санкції проти Росії до укладення мирної угоди – Bloomberg
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо сказав європейським союзникам, що Сполучені Штати не скасовуватимуть санкції проти Росії принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За даними видання, Рубіо зробив цю заяву під час телефонної розмови з групою європейських чиновників 18 лютого, уже після переговорів американської та російської делегацій в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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Раніше того ж дня він підкреслив, що будь-яка угода про припинення війни вимагатиме поступок від усіх сторін, у тому числі у питанні санкцій.

"Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки", – сказав Рубіо журналістам в Ер-Ріяді.

Він також заявив, що досягнення угоди відкриє "неймовірні можливості від партнерства з росіянами, в геополітичному плані з питань, що становлять спільний інтерес, і, відверто кажучи, в економічному плані"

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Дослівно: "Багато обмежень вводилися у тісній співпраці з європейськими партнерами. Дострокове зняття санкцій з боку США може суттєво ускладнити зусилля Європи щодо фінансової ізоляції Москви".

Деталі: За словами експертів, зміна політики США щодо санкцій може мати серйозні наслідки.

Колишня високопосадовиця американської розвідки та директорка Програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор висловила занепокоєння можливим переглядом підходу адміністрації США.

"Якщо Трамп так сильно хоче, щоб це закінчилося, і він, здається, розглядає економічні звʼязки з Росією, то дійсно може бути швидкий і жахливий кінець конфлікту", – зазначила вона.

Дослівно: "Минулого місяця країни НАТО отримали позитивний сигнал, коли Дональд Трамп заявив, що може посилити санкції проти Росії, щоб змусити Володимира Путіна піти на переговори. Однак після їхньої першої телефонної розмови з моменту початку вторгнення про ці ініціативи більше не згадувалося. Водночас на тлі цієї розмови ціни на російські активи зросли".

Передісторія: 

  • Марко Рубіо, коментуючи зустріч із представниками РФ у Саудівській Аравії, заявив, що врегулювання конфлікту між Росією та Україною вимагатиме компромісів від усіх сторін. Він також зазначив, що Європейському Союзу рано чи пізно "доведеться сісти за стіл переговорів із Росією", натякнувши на можливе зняття санкцій.
  • Делегації США та Росії під час зустрічі в Ер-Ріяді домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин" і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
  • Президент України Володимир Зеленський коментуючи переговори між представниками США та Росії у Саудівській Аравії заявив, що Україна не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.

санкціїСШАРосіяпереговори
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