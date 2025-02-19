США збережуть санкції проти Росії до укладення мирної угоди – Bloomberg

Державний секретар США Марко Рубіо сказав європейським союзникам, що Сполучені Штати не скасовуватимуть санкції проти Росії принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За даними видання, Рубіо зробив цю заяву під час телефонної розмови з групою європейських чиновників 18 лютого, уже після переговорів американської та російської делегацій в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Реклама:

Раніше того ж дня він підкреслив, що будь-яка угода про припинення війни вимагатиме поступок від усіх сторін, у тому числі у питанні санкцій.

"Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки", – сказав Рубіо журналістам в Ер-Ріяді.

Він також заявив, що досягнення угоди відкриє "неймовірні можливості від партнерства з росіянами, в геополітичному плані з питань, що становлять спільний інтерес, і, відверто кажучи, в економічному плані"

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Багато обмежень вводилися у тісній співпраці з європейськими партнерами. Дострокове зняття санкцій з боку США може суттєво ускладнити зусилля Європи щодо фінансової ізоляції Москви".

Деталі: За словами експертів, зміна політики США щодо санкцій може мати серйозні наслідки.

Колишня високопосадовиця американської розвідки та директорка Програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор висловила занепокоєння можливим переглядом підходу адміністрації США.

"Якщо Трамп так сильно хоче, щоб це закінчилося, і він, здається, розглядає економічні звʼязки з Росією, то дійсно може бути швидкий і жахливий кінець конфлікту", – зазначила вона.

Дослівно: "Минулого місяця країни НАТО отримали позитивний сигнал, коли Дональд Трамп заявив, що може посилити санкції проти Росії, щоб змусити Володимира Путіна піти на переговори. Однак після їхньої першої телефонної розмови з моменту початку вторгнення про ці ініціативи більше не згадувалося. Водночас на тлі цієї розмови ціни на російські активи зросли".

Передісторія: