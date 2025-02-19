США сохранят санкции против России до заключения мирного соглашения – Bloomberg

Государственный секретарь США Марко Рубио сказал европейским союзникам, что Соединенные Штаты не будут отменять санкции против России по крайней мере до достижения соглашения о прекращении войны в Украине.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным издания, Рубио сделал это заявление во время телефонного разговора с группой европейских чиновников 18 февраля, уже после переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Ранее в тот же день он подчеркнул, что любое соглашение о прекращении войны потребует уступок от всех сторон, в том числе в вопросе санкций.

"Для того, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки", – сказал Рубио журналистам в Эр-Рияде.

Он также заявил, что достижение соглашения откроет "невероятные возможности от партнерства с россиянами, в геополитическом плане по вопросам, представляющим общий интерес, и, откровенно говоря, в экономическом плане"

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Дословно: "Многие ограничения вводились в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами. Досрочное снятие санкций со стороны США может существенно осложнить усилия Европы по финансовой изоляции Москвы".

Детали: По словам экспертов, изменение политики США в отношении санкций может иметь серьезные последствия.

Бывшая чиновница американской разведки и директор Программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор выразила обеспокоенность возможным пересмотром подхода администрации США.

"Если Трамп так сильно хочет, чтобы это закончилось, и он, кажется, рассматривает экономические связи с Россией, то действительно может быть быстрый и ужасный конец конфликта", – отметила она.

Дословно: "В прошлом месяце страны НАТО получили позитивный сигнал, когда Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против России, чтобы заставить Владимира Путина пойти на переговоры. Однако после их первого телефонного разговора с момента начала вторжения об этих инициативах больше не упоминалось. В то же время на фоне этого разговора цены на российские активы выросли".

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