ГУР: В России 1000 северокорейских солдат обучаются работать с новой техникой

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что около тысячи солдат армии КНДР проходят обучение на новой военной технике в России, что повышает их боевую эффективность. По его словам, северокорейские военные быстро осваивают современные тактики и стратегии, в частности работу с дронами.

Источник: Скибицкий в комментарии для южнокорейского издания The Chosun

Детали: По словам Скибицкого, солдаты армии КНДР осваивают современные тактики и стратегии всего за несколько месяцев, что существенно повышает их боевую эффективность.

Реклама:

Прямая речь: "Северокорейские солдаты быстро учатся и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла - не только в применении традиционного вооружения, как танки, но и в работе с современными системами, в частности дронами".

Предыстория:

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью южнокорейскому изданию The Chosun отметил, Северная Корея модернизирует свои технологии, а ее участие в войне против Украины будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также по словам Буданова, группировка Северной Кореи в войне против Украины потеряла около 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Но несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.

Напомним:

РЕКЛАМА:

7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ снова подтянули северокорейских солдат в Курскую область, были новые штурмы на этом направлении. По его словам, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

11 февраля центр ISW написал, что Россия отправляет в Северную Корею сотни своих офицеров, официально для реабилитации, однако их пребывание может быть частью программы военной подготовки северокорейских солдат и обмена боевым опытом.

Читайте также: Они принесут много бед. Они очень механистичны – режиссер Манский о психологии северокорейцев и КНДР как аномалии