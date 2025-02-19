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Война 2025

ГУР: В России 1000 северокорейских солдат обучаются работать с новой техникой

Анастасия ПроцСреда, 19 февраля 2025, 10:29
ГУР: В России 1000 северокорейских солдат обучаются работать с новой техникой
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что около тысячи солдат армии КНДР проходят обучение на новой военной технике в России, что повышает их боевую эффективность. По его словам, северокорейские военные быстро осваивают современные тактики и стратегии, в частности работу с дронами.

Источник: Скибицкий в комментарии для южнокорейского издания The Chosun

Детали: По словам Скибицкого, солдаты армии КНДР осваивают современные тактики и стратегии всего за несколько месяцев, что существенно повышает их боевую эффективность.

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Прямая речь: "Северокорейские солдаты быстро учатся и адаптируются к современным тактикам и стратегиям всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла - не только в применении традиционного вооружения, как танки, но и в работе с современными системами, в частности дронами".

Предыстория:

  • Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью южнокорейскому изданию The Chosun отметил, Северная Корея модернизирует свои технологии, а ее участие в войне против Украины будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Также по словам Буданова, группировка Северной Кореи в войне против Украины потеряла около 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Но несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.

Напомним:

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  • 7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ снова подтянули северокорейских солдат в Курскую область, были новые штурмы на этом направлении. По его словам, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.
  • 11 февраля центр ISW написал, что Россия отправляет в Северную Корею сотни своих офицеров, официально для реабилитации, однако их пребывание может быть частью программы военной подготовки северокорейских солдат и обмена боевым опытом.

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КНДРГУР
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