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Війна 2025

РФ скинула КАБи на Костянтинівку: 7 поранених та загиблий – ОВА

Українська правдаСереда, 19 лютого 2025, 14:42
РФ скинула КАБи на Костянтинівку: 7 поранених та загиблий – ОВА
Фото з Telegram Донецької ОВА

Росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області 4 керовані авіабомби: поранили 7 людей, відомо про 1 загиблого та серйозні пошкодження у місті. 

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, зранку росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби. Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків".

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Фото: з Telegram Донецька ОВА
Фото: з Telegram Донецька ОВА

Деталі: Як повідомив голова обласної військової адміністрації, відомо про одну загиблу людину та 7 поранених. Внаслідок влучань авіабомб у місті пошкоджені 34 приватні будинки, 3 лінії електропередач, 3 газогони та адміністративну будівлю. 

Фото: з Telegram Донецька ОВА
Фото: з Telegram Донецька ОВА

Нагадаємо:

  • 10 лютого аналітики проєкту DeepState повідомили, що війська РФ закріплюються на перехресті траси "Покровськ-Костянтинівка".
  • 17 лютого російські війська завдали двох ударів FPV-дронами по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атак поранень дістали двоє рятувальників ДСНС, двоє поліцейських і керівник місцевої військової адміністрації.
  • 19 лютого в DeepState заявили, що ворог захопив Дачне та Зеленівку, які всього за кілька кілометрів від Костянтинівки.

Донецька областьросійсько-українська війнаобстріл
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