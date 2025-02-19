РФ скинула КАБи на Костянтинівку: 7 поранених та загиблий – ОВА

Росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області 4 керовані авіабомби: поранили 7 людей, відомо про 1 загиблого та серйозні пошкодження у місті.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, зранку росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби. Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків".

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Фото: з Telegram Донецька ОВА

Деталі: Як повідомив голова обласної військової адміністрації, відомо про одну загиблу людину та 7 поранених. Внаслідок влучань авіабомб у місті пошкоджені 34 приватні будинки, 3 лінії електропередач, 3 газогони та адміністративну будівлю.

Фото: з Telegram Донецька ОВА

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