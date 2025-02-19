РФ сбросила КАБы на Константиновку: 7 раненых и погибший – ОВА
Среда, 19 февраля 2025, 14:42
Россияне сбросили на Константиновку Донецкой области 4 управляемые авиабомбы: ранили 7 человек, известно об 1 погибшем и серьезных повреждениях в городе.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемые авиабомбы. Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов".
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Детали: Как сообщил глава областной военной администрации, известно об одном погибшем человеке и 7 раненых. В результате попаданий авиабомб в городе повреждены 34 частных дома, 3 линии электропередач, 3 газопровода и административное здание.
Напомним:
- 10 февраля аналитики проекта DeepState сообщили, что войска РФ закрепляются на перекрестке трассы "Покровск-Константиновка".
- 17 февраля российские войска нанесли два удара FPV-дронами по городу Константиновка Донецкой области. В результате атак ранения получили двое спасателей ГСЧС, двое полицейских и руководитель местной военной администрации.
- 19 февраля в DeepState заявили, что враг захватил Дачное и Зеленовку, которые всего в нескольких километрах от Константиновки.