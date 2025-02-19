РФ сбросила КАБы на Константиновку: 7 раненых и погибший – ОВА

Россияне сбросили на Константиновку Донецкой области 4 управляемые авиабомбы: ранили 7 человек, известно об 1 погибшем и серьезных повреждениях в городе.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемые авиабомбы. Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов".

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Фото: с Telegram Донецкая ОВА

Детали: Как сообщил глава областной военной администрации, известно об одном погибшем человеке и 7 раненых. В результате попаданий авиабомб в городе повреждены 34 частных дома, 3 линии электропередач, 3 газопровода и административное здание.

Фото: с Telegram Донецкая ОВА

Напомним: