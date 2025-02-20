Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине, Зеленском и Европе и сближается с Путиным

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что сейчас американский народ является свидетелем "очень печального момента в американской истории", поскольку президент США Дональд Трамп подменяет понятия, врет об Украине и Европе и становится на сторону главы страны-агрессора России Владимира Путина.

Источник: видео Сандерса в YouTube

Прямая речь Сандерса: "Вчера мы стали свидетелями чрезвычайно печального момента в американской истории. Мы видели, как президент Соединенных Штатов объединился с диктатором России Владимиром Путиным, чтобы подорвать независимость Украины и ее демократию.

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Давайте будем откровенными: Трамп показывает нам, что он видит одного из самых жестоких диктаторов мира своим другом, а наших давних демократических союзников в Европе – своими врагами. Он хочет такой мир, который является безопасным для авторитарных режимов и олигархов, но крайне опасным для демократий. Вы вряд ли удивитесь, когда я скажу, что Трамп врет, как он это часто делает".

Детали: Сандерс напомнил, что Трамп, в частности, солгал о том, что Украина начала войну.

"Вчера Трамп сказал, что Украина начала войну. Это неправда. Россия дважды вторгалась в Украину: сначала в 2014 году, а потом снова в 2022 году. Сейчас Россия оккупировала около 20% территории Украины. После ужасного вторжения Путина более миллиона человек были убиты или ранены.

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Ежедневно Россия продолжает обстреливать украинские города сотнями ракет и беспилотников. Путинские силы убивают гражданских и похищают тысячи украинских детей, вывозя их в российские так называемые лагеря "перевоспитания"", – сказал Сандерс.

Сенатор напомнил, что за эти зверства Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина как военного преступника.

"Далее Трамп назвал украинского президента Зеленского диктатором. Это тоже неправда. Зеленский получил 75% голосов на свободных выборах. И на самом деле здесь рейтинг одобрения выше, чем у Трампа", – заявил Сандерс.

Он подчеркнул, что посреди жестокой войны украинский парламент продолжает функционировать и в нем имеют место свободные и неограниченные политические дебаты.

"Трамп заявил, что наши европейские союзники сделали мало для поддержки Украины в ее борьбе против путинского вторжения. Он сказал, что Соединенные Штаты сделали вклад втрое больший, чем Европа. Но это просто еще одна ложь. На самом деле Европа оказала больше помощи Украине, чем США", – сказал сенатор.

Сандерс подчеркнул, что дело не только в том, что Трамп снова врет, поскольку то, что он врет уже не новость. Сейчас дело в том, куда именно президент США хочет завести его страну.

"Все это свидетельствует о том, куда он хочет завести нашу страну и фактически весь мир. Трамп уютно общается с Владимиром Путиным. Так кто такой Путин? И какой мир хочет построить Путин? Путин – это диктатор, который придушил движение России к демократии после окончания холодной войны. Россия каждые 6 лет проводит фиктивные выборы, на которых Путин "получает" 90% голосов, и власть даже не пытается скрыть фальсификации", – сказал американский сенатор.

Он напомнил, что в путинской России нет свободы слова и свободных СМИ, протесты жестоко подавляются, десятки тысяч людей преследуют и сажают в тюрьму, а некоторых, "как Алексея Навального, убивают".

По его словам, со времени вторжения России в Украину "сотни тысяч россиян сбежали от путинского жестокого режима", но глава Кремля сохранил контроль над своей страной, предложив российским олигархам простую сделку: если вы дадите мне абсолютную власть, я позволю вам воровать у российского народа столько, сколько вы захотите.

"И именно поэтому в стране, где многие борются с экономическими трудностями, российские олигархи спрятали триллионы долларов на оффшорных счетах", – сказал Сандерс.

"Вот это – российский лидер, которым восхищается Трамп. Вот это российская олигархия, которую он поддерживает. Но это не точка зрения американского народа. Мы знаем, и мы гордимся тем, что Соединенные Штаты Америки являются старейшей демократией в мире. Мы знаем, что многие сотни тысяч храбрых американцев на протяжении многих лет боролись и погибли, защищая демократию. Мы также знаем, что нашими союзниками в мире являются те страны, которые верят в демократию, а не в авторитаризм.

В этот критический момент нашей истории я надеюсь, что каждый американец, независимо от политических взглядов, скажет "да" демократии, "нет" олигархии и "нет" авторитаризму", – подытожил сенатор Сандерс.

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