Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Опитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни

Роман Романюк, Альона Мазуренко Четвер, 20 лютого 2025, 14:18
Опитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни
президент України Володимир Зеленський, фото: ОП

За даними свіжих соціологічних опитувань за лютий 2025 року, 63% українців проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни.

Джерело: дані опитування соціологічного центру "Социс" за лютий 2025 року, стаття УП "Стримана методичка для Трампа. Що насправді каже соціологія про підтримку Зеленського"

Дослівно: "Менше ніж 1% опитаних хотіли б проведення лише виборів президента, приблизно 3% виступають за переобрання тільки Верховної Ради, ще 29% прагнуть одночасного переобрання Ради і глави держави.

Реклама:

Але понад 63% проти будь-яких виборів до закінчення війни".

 

Нагадаємо:

Знати більше: "Чи можливі вибори до кінця війни і хто їх може виграти"

вибориопитуваннявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ
інфографікаОпитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни
Буданов: Думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню
фотоНамагалися підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі: СБУ затримала трьох агентів РФ
"Зеленський спав": Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
Усі новини...
вибори
Найближчих пів року неможливо провести демократичні вибори в Україні: заява громадських організацій
Соцопитування: Зеленський посів би друге місце на виборах за участі Залужного та Буданова
Вища рада правосуддя вдруге обрала своїм головою Григорія Усика
Останні новини
16:39
Рідкісне явище: зонд Ейнштейна виявив у космосі незвичайну пару "зірок-вампірів"
16:26
Схема на понад пів мільярда: на Закарпатті нелегально видобували та продавали мінеральну воду
16:23
фотоГлава МЗС перелічив сигнали, які послав Келлогу в Києві
16:13
Зірка "Бандитського Петербурга" заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни
16:06
Обдурити генетику не вдалося? Вчені назвали три недоліки ДНК-тестів на хвороби й походження
16:02
Норвезькі запчастини для вантажівок потрапляють до Росії через Туреччину – Схеми
15:55
тенісВизначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса
15:54
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
15:51
США не хочуть приєднуватись до резолюції ООН на підтримку України – ЗМІ
15:49
колонкаЗаява громорганізацій: Найближчих пів року неможливо провести демократичні вибори
Усі новини...
Реклама:
Реклама: