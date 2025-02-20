Опитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни

За даними свіжих соціологічних опитувань за лютий 2025 року, 63% українців проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни.

Джерело: дані опитування соціологічного центру "Социс" за лютий 2025 року, стаття УП "Стримана методичка для Трампа. Що насправді каже соціологія про підтримку Зеленського"

Дослівно: "Менше ніж 1% опитаних хотіли б проведення лише виборів президента, приблизно 3% виступають за переобрання тільки Верховної Ради, ще 29% прагнуть одночасного переобрання Ради і глави держави.

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Але понад 63% проти будь-яких виборів до закінчення війни".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, але українці цього не хочуть через відміну військового стану.

Раніше президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги Росії. щодо проведення президентських виборів в Україні, бо рейтинг підтримки українського лідера "опустився до 4%".

Володимир Зеленський відповів на заяви Трампа, зазначивши, що той став жертвою російської дезінформації. У відповідь президент США назвав Зеленського "диктатором".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися і тепер це є частиною політики Сполучених Штатів.

Знати більше: "Чи можливі вибори до кінця війни і хто їх може виграти"