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Война 2025

Опрос: 63% украинцев против любых выборов до окончания войны

Роман Романюк, Алена МазуренкоЧетверг, 20 февраля 2025, 14:18
Опрос: 63% украинцев против любых выборов до окончания войны
Владимир Зеленский, фото: ОП

По данным свежих социологических опросов за февраль 2025 года, 63% украинцев против проведения любых выборов до окончания войны.

Источник: данные опроса социологического центра "Социс" за февраль 2025 года, статья УП "Сдержанная методичка для Трампа. Что на самом деле говорит социология о поддержке Зеленского"

Дословно: "Менее 1% опрошенных хотели бы проведения только выборов президента, примерно 3% выступают за переизбрание только Верховной Рады, еще 29% хотят одновременного переизбрания Рады и главы государства.

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Но более 63% против любых выборов до окончания войны".

 

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.
  • Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".
  • Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выборы в Украине должны состояться и теперь это является частью политики Соединенных Штатов.

Знать больше: "Возможны ли выборы до конца войны и кто их может выиграть"

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