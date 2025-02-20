Опрос: 63% украинцев против любых выборов до окончания войны

По данным свежих социологических опросов за февраль 2025 года, 63% украинцев против проведения любых выборов до окончания войны.

Источник: данные опроса социологического центра "Социс" за февраль 2025 года, статья УП "Сдержанная методичка для Трампа. Что на самом деле говорит социология о поддержке Зеленского"

Дословно: "Менее 1% опрошенных хотели бы проведения только выборов президента, примерно 3% выступают за переизбрание только Верховной Рады, еще 29% хотят одновременного переизбрания Рады и главы государства.

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Но более 63% против любых выборов до окончания войны".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.

Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".

Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выборы в Украине должны состояться и теперь это является частью политики Соединенных Штатов.

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