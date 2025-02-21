Росіяни і американці таємно зустрічались у Швейцарії і говорили про війну – Reuters

Представники Росії і США неодноразово таємно зустрічались у Швейцарії і обговорювали питання завершення війни в Україні, пише Reuters.

Джерело: Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних з цим питанням

Деталі: За словами джерел агентства, зустрічі відбувались протягом останніх місяців, в тому числі і минулого тижня.

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Співрозмовники Reuters описали ці переговори як додатковий канал з деякими контактами, що відбуваються під час перехідного періоду після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада 2024 року.

Агентство пише, що хоч учасники цих переговорів і мають дипломатичний досвід та досвід у сфері безпеки, вони не є державними службовцями, і не відразу було зрозуміло, чи були вони направлені їхніми урядами.

Імена переговорників джерела назвати відмовилися. Але зазначили, що принаймні невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі.

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"Багато інших деталей залишаються незрозумілими, включаючи порядок денний зустрічей, те, коли вони почалися і чи були присутні на них українці. Але ці зустрічі висвітлюють закулісні зусилля США і Росії з пошуку шляхів припинення війни в Україні, незважаючи на майже повне заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена", – пише Reuters.

Одне з джерел агентства описало переговори у Швейцарії як дискусії "другого треку", тобто як неофіційний діалог, спрямований на поліпшення комунікації та обмін ідеями, а не на розробку конкретних пропозицій.

Два джерела повідомили, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві минулого тижня – у той час, коли в Німеччині проходила Мюнхенська конференція з безпеки.

Reuter зазначає, що зверталося по коментарі до Ради національної безпеки Білого дому, українського уряду і Міністерства закордонних справ Росії, але вони не відповіли на запити.

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