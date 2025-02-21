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Война 2025

Россияне и американцы тайно встречались в Швейцарии и говорили о войне – Reuters

Ирина БалачукПятница, 21 февраля 2025, 08:09
Россияне и американцы тайно встречались в Швейцарии и говорили о войне – Reuters
Фото иллюстративное amacad.org

Представители России и США неоднократно тайно встречались в Швейцарии и обсуждали вопросы завершения войны в Украине, пишет Reuters.

Источник: Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с этим вопросом

Детали: По словам источников агентства, встречи происходили в течение последних месяцев, в том числе и на прошлой неделе.

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Собеседники Reuters описали эти переговоры как дополнительный канал с некоторыми контактами, происходящими во время переходного периода после победы президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 года.

Агентство пишет, что хоть участники этих переговоров и имеют дипломатический опыт и опыт в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и не сразу было понятно, были ли они направлены их правительствами.

Имена переговорщиков источники назвать отказались. Но отметили, что по крайней мере небольшое количество советников Трампа знают об этих встречах.

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"Многие другие детали остаются непонятными, включая повестку дня встреч, то, когда они начались и присутствовали ли на них украинцы. Но эти встречи освещают закулисные усилия США и России по поиску путей прекращения войны в Украине, несмотря на почти полное замораживание официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена", – пишет Reuters.

Один из источников агентства описал переговоры в Швейцарии как дискуссии "второго трека", то есть как неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

Два источника сообщили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве на прошлой неделе – в то время, когда в Германии проходила Мюнхенская конференция по безопасности.

Reuters отмечает, что обращалось за комментариями в Совет национальной безопасности Белого дома, украинское правительство и Министерство иностранных дел России, но они не ответили на запросы.

Предыстория:

РосcияСШАпереговорыроссийско-украинская война
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