Россияне и американцы тайно встречались в Швейцарии и говорили о войне – Reuters
Представители России и США неоднократно тайно встречались в Швейцарии и обсуждали вопросы завершения войны в Украине, пишет Reuters.
Источник: Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с этим вопросом
Детали: По словам источников агентства, встречи происходили в течение последних месяцев, в том числе и на прошлой неделе.
Собеседники Reuters описали эти переговоры как дополнительный канал с некоторыми контактами, происходящими во время переходного периода после победы президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 года.
Агентство пишет, что хоть участники этих переговоров и имеют дипломатический опыт и опыт в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и не сразу было понятно, были ли они направлены их правительствами.
Имена переговорщиков источники назвать отказались. Но отметили, что по крайней мере небольшое количество советников Трампа знают об этих встречах.
"Многие другие детали остаются непонятными, включая повестку дня встреч, то, когда они начались и присутствовали ли на них украинцы. Но эти встречи освещают закулисные усилия США и России по поиску путей прекращения войны в Украине, несмотря на почти полное замораживание официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена", – пишет Reuters.
Один из источников агентства описал переговоры в Швейцарии как дискуссии "второго трека", то есть как неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.
Два источника сообщили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве на прошлой неделе – в то время, когда в Германии проходила Мюнхенская конференция по безопасности.
Reuters отмечает, что обращалось за комментариями в Совет национальной безопасности Белого дома, украинское правительство и Министерство иностранных дел России, но они не ответили на запросы.
Предыстория:
- 9 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что говорил по телефону с российским павителем Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
- 18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. Они продолжались 4,5 часа. Как писали российские пропагандистские СМИ, во время этих переговоров стороны обсуждали экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".
- Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.
- Президент Владимир Зеленский накануне этой встречи подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.