63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом – опитування

Дві третини українців цілком або скоріше схвалювати діяльність Володимира Зеленського як президента України, зовсім не схвалюють діяльність глави держави – 14,4% опитаних.

Джерело: результати дослідження проєкту Онух IBIF (Ідентичність і кордони у зміні: випадок України), що фінансується Британською академією, проведеного у листопаді 2024 року – січні 2025 року, яке цитує Київський міжнародний інститут соціології

Дослівно КМІС: "Коли команда проєкту Онух IBIF (за фінансування Британської академії) нещодавно запитала українців: "Ви схвалюєте чи не схвалюєте дії Володимира Зеленського як президента?", то вона виявила, що підтримка президента Зеленського дещо зросла порівняно з попереднім опитуванням: 63% українців повністю або скоріше схвалювати його діяльність як президента".

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Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи звернули увагу, що показник схвалення діяльності близький до показника довіри до Зеленського, але вони не є повністю тотожними, бо "можна схвалювати діяльність людини, але не довіряти їй".

"Також ці показники (і схвалення, і довіри) відрізняються від електорального рейтингу, коли людина має зі списку обирати, за кого буде голосувати. У випадку голосування люди застосовують інакші критерії оцінювання і це відображає інше ставлення. Зараз багато хто маніпулює даними і видає рівень схвалення/довіри як електоральні рейтинги, що робити некоректно", – підкреслили у КМІС.

Інфографіка КМІС

Також команда проєкту Онух IBIF запитала українців про якості, якими володіє президент Зеленський.

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74% опитаних сказали, що вважають його патріотом України, 73% вважають, що він розумна та обізнана людина, 60% вважають його чесним і гідним довіри, а 65% вважають його сильним лідером.

Інфографіка КМІС

Крім того, дослідження Онух IBIF засвідчило, що серед політичних фігур Зеленський лідирує в опитуваннях щодо майбутніх виборів: приблизно 26%-32% громадян сказали, що проголосували б за нього в першому турі. Нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка підтримали б 5-6%.

Соціологи зазначають, що потенційним претендентом у другому турі може бути колишній головнокомандувач і нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, але він публічно не висловлював жодних політичних амбіцій.

Дослідження проходило з 22 листопада 2024 року до 7 січня 2025 року. Методом телефонних інтерв'ю опитали 1600 респондентів у віці від 18 років. У вибірку не включали жителів тимчасово окупованих територій, а також тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

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