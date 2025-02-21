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Война 2025

63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом – опрос

Ирина БалачукПятница, 21 февраля 2025, 11:45
63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом – опрос
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Две трети украинцев полностью или скорее одобряют деятельность Владимира Зеленского как президента Украины, совсем не одобряют деятельность главы государства – 14,4% опрошенных.

Источник: результаты исследования проекта Онух IBIF (Идентичность и границы в изменении: случай Украины), финансируемого Британской академией, проведенного в ноябре 2024 года – январе 2025 года, которое цитирует Киевский международный институт социологии

Дословно КМИС: "Когда команда проекта Онух IBIF (при финансировании Британской академии) недавно спросила украинцев: "Вы одобряете или не одобряете действия Владимира Зеленского как президента?", то она обнаружила, что поддержка президента Зеленского несколько выросла по сравнению с предыдущим опросом: 63% украинцев полностью или скорее одобряют его деятельность как президента".

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ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Социологи обратили внимание, что показатель одобрения деятельности близок к показателю доверия к Зеленскому, но они не являются полностью идентичными, потому что "можно одобрять деятельность человека, но не доверять ему".

"Также эти показатели (и одобрения, и доверия) отличаются от электорального рейтинга, когда человек должен из списка выбирать, за кого будет голосовать. В случае голосования люди применяют другие критерии оценки и это отражает другое отношение. Сейчас многие манипулируют данными и выдают уровень одобрения/доверия как электоральные рейтинги, что делать некорректно", – подчеркнули в КМИС. 

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Также команда проекта Онух IBIF спросила украинцев о качествах, которыми обладает президент Зеленский.

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74% опрошенных сказали, что считают его патриотом Украины, 73% считают, что он умный и знающий человек, 60% считают его честным и достойным доверия, а 65% считают его сильным лидером.  

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Кроме того, исследование Онух IBIF показало, что среди политических фигур Зеленский лидирует в опросах относительно будущих выборов: примерно 26%-32% граждан сказали, что проголосовали бы за него в первом туре. Нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко поддержали бы 5-6%.

Социологи отмечают, что потенциальным претендентом во втором туре может быть бывший главнокомандующий и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, но он публично не высказывал никаких политических амбиций.

Исследование проходило с 22 ноября 2024 года по 7 января 2025 года. Методом телефонных интервью опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, а также тех, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года.

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Предыстория:

  • Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что сейчас американский народ является свидетелем "очень печального момента в американской истории", поскольку президент США Дональд Трамп подменяет понятия, врет об Украине и Европе и становится на сторону главы страны-агрессора России Владимира Путина.

социологияЗеленскийопрос
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