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Нардепка-слуга Кормишкіна написала заяву про складання депутатського мандату

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 лютого 2025, 15:59
Нардепка-слуга Кормишкіна написала заяву про складання депутатського мандату
Ірина Кормишкіна. фото: її сторінка у Фейсбуці

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна, якій Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у січні повідомили про підозру, подала заяву про складання депутатських повноважень.

Джерело: народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, джерела УП у Верховній Раді

Деталі: За словами Гончаренка, зараз заяву має розглянути Регламентний комітет, а потім відбудеться голосування у парламенті.  

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Передісторія:

  • 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
  • Після цього суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначили двох осіб: голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
  • На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.
  • 23 січня у справі про незаконне збагачення Кормишкіної повідомлено про підозру її чоловікові, який намагався легалізувати її майно.

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