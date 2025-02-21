Нардепка-слуга Кормишкіна написала заяву про складання депутатського мандату

Ірина Кормишкіна. фото: її сторінка у Фейсбуці

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна, якій Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у січні повідомили про підозру, подала заяву про складання депутатських повноважень.

Джерело: народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, джерела УП у Верховній Раді

Деталі: За словами Гончаренка, зараз заяву має розглянути Регламентний комітет, а потім відбудеться голосування у парламенті.

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