Нардепка-слуга Кормишкіна написала заяву про складання депутатського мандату
П'ятниця, 21 лютого 2025, 15:59
Нардепка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна, якій Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у січні повідомили про підозру, подала заяву про складання депутатських повноважень.
Джерело: народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, джерела УП у Верховній Раді
Деталі: За словами Гончаренка, зараз заяву має розглянути Регламентний комітет, а потім відбудеться голосування у парламенті.
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Передісторія:
- 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
- Після цього суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначили двох осіб: голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
- На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.
- 23 січня у справі про незаконне збагачення Кормишкіної повідомлено про підозру її чоловікові, який намагався легалізувати її майно.