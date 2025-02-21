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Нардеп-слуга Кормышкина написала заявление о сложении депутатского мандата

Станислав ПогориловПятница, 21 февраля 2025, 15:59
Нардеп-слуга Кормышкина написала заявление о сложении депутатского мандата
Ирина Кормышкина. фото: ее страница в Фейсбуке

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Кормышкина, которой Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в январе сообщили о подозрении, подала заявление о сложении депутатских полномочий.

Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, источники УП в Верховной Раде

Детали: По словам Гончаренко, сейчас заявление должен рассмотреть Регламентный комитет, а затем состоится голосование в парламенте. 

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Предыстория:

  • 7 октября 2024 года правоохранители сообщили Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
  • После этого суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
  • В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.
  • 23 января по делу о незаконном обогащении Кормышкиной сообщено о подозрении ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.

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