Нардеп-слуга Кормышкина написала заявление о сложении депутатского мандата
Пятница, 21 февраля 2025, 15:59
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Кормышкина, которой Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в январе сообщили о подозрении, подала заявление о сложении депутатских полномочий.
Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, источники УП в Верховной Раде
Детали: По словам Гончаренко, сейчас заявление должен рассмотреть Регламентный комитет, а затем состоится голосование в парламенте.
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Предыстория:
- 7 октября 2024 года правоохранители сообщили Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
- После этого суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
- В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.
- 23 января по делу о незаконном обогащении Кормышкиной сообщено о подозрении ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.