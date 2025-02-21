Нардеп-слуга Кормышкина написала заявление о сложении депутатского мандата

Ирина Кормышкина. фото: ее страница в Фейсбуке

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Кормышкина, которой Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в январе сообщили о подозрении, подала заявление о сложении депутатских полномочий.

Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, источники УП в Верховной Раде

Детали: По словам Гончаренко, сейчас заявление должен рассмотреть Регламентный комитет, а затем состоится голосование в парламенте.

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