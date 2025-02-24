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Росія все більше покладається на Іран і КНДР у підтримці війни проти України – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 24 лютого 2025, 05:22
Росія все більше покладається на Іран і КНДР у підтримці війни проти України – ISW
Залізничний рух на кордоні між КНДР та Росією. Супутникові знімки Airbus/SIA SuperX, The Wall Street Journal

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що Росія дедалі більше покладається на Іран і Північну Корею у підтримці війни проти України.

Джерело: ISW

Дослівно: "Схоже, що Росія все більше покладається на Іран і Північну Корею в підтримці своєї війни в Україні".

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Деталі: У звіті зазначають, що Іран значною мірою дозволив Росії завдавати нічні серії масштабних ударів з безпілотників, оскільки він надав Росії безпілотники "Шахед" іранської розробки та виробництва, а також допоміг Росії створити власний завод з виробництва "Шахедів" у Республіці Татарстан.

Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025" 23 лютого.

За його словами, половина російських боєприпасів надходить з Північної Кореї, і КНДР розпочала масштабні поставки 170-мм самохідних артилерійських установок і 240-мм реактивних систем залпового вогню.

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Буданов додав, що Північна Корея планує надати Росії 148 балістичних ракет, імовірно, у 2025 році.

Ключові висновки ISW за 23 лютого:

  • Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф 23 лютого назвав "Стамбульську протокольну угоду"  початку 2022 року "орієнтиром" для переговорів між Росією та Україною. Угода, заснована на цих протоколах, буде документом капітуляції.
  • Україна навряд чи прийме будь-яку мирну угоду, засновану на "Стамбульських угодах", оскільки такі умови фактично означають повну капітуляцію України перед довгостроковими цілями Росії у війні (проти України – ред.).
  • Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати свою відданість збереженню української демократії та справедливому розв'язанню війни.
  • Українські посадовці продовжують підкреслювати важливість вітчизняної оборонної промисловості та ударного потенціалу вітчизняного виробництва.
  • Правитель Кремля Путін 23 лютого призначив генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва спеціальним представником президента з питань інвестицій та економічного співробітництва із зарубіжними країнами.
  • Російські війська завдали рекордної кількості ударів з безпілотників по Україні в ніч з 22 на 23 лютого, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
  • Схоже, що Росія все більше покладається на Іран та Північну Корею у підтримці своєї війни в Україні.
  • Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права.
  • Українські війська просунулися під Торецьком, а російські – під Сіверськом, Покровськом і Великою Новосілкою.
  • Російська влада продовжує докладати зусиль для збільшення обсягів виробництва оборонної промисловості.

ISWросійсько-українська війнаПівнічна КореяІран
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