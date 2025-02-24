Росія все більше покладається на Іран і КНДР у підтримці війни проти України – ISW

Залізничний рух на кордоні між КНДР та Росією. Супутникові знімки Airbus/SIA SuperX, The Wall Street Journal

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що Росія дедалі більше покладається на Іран і Північну Корею у підтримці війни проти України.

Джерело: ISW

Дослівно: "Схоже, що Росія все більше покладається на Іран і Північну Корею в підтримці своєї війни в Україні".

Реклама:

Деталі: У звіті зазначають, що Іран значною мірою дозволив Росії завдавати нічні серії масштабних ударів з безпілотників, оскільки він надав Росії безпілотники "Шахед" іранської розробки та виробництва, а також допоміг Росії створити власний завод з виробництва "Шахедів" у Республіці Татарстан.

Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025" 23 лютого.

За його словами, половина російських боєприпасів надходить з Північної Кореї, і КНДР розпочала масштабні поставки 170-мм самохідних артилерійських установок і 240-мм реактивних систем залпового вогню.

РЕКЛАМА:

Буданов додав, що Північна Корея планує надати Росії 148 балістичних ракет, імовірно, у 2025 році.

Ключові висновки ISW за 23 лютого: