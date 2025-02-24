Россия все больше полагается на Иран и КНДР в поддержке войны против Украины – ISW

Железнодорожное движение на границе между КНДР и Россией. Спутниковые снимки Airbus/SIA SuperX, The Wall Street Journal

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке войны против Украины.

Источник: ISW

Дословно: "Похоже, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине".

Реклама:

Детали: В отчете отмечают, что Иран в значительной степени позволил России наносить ночные серии масштабных ударов с беспилотников, поскольку он предоставил России беспилотники "Шахед" иранской разработки и производства, а также помог России создать собственный завод по производству "Шахедов" в Республике Татарстан.

Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" 23 февраля.

По его словам, половина российских боеприпасов поступает из Северной Кореи, и КНДР начала масштабные поставки 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня.

РЕКЛАМА:

Буданов добавил, что Северная Корея планирует предоставить России 148 баллистических ракет, предположительно, в 2025 году.

Ключевые выводы ISW за 23 февраля: