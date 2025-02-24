Россия все больше полагается на Иран и КНДР в поддержке войны против Украины – ISW
Аналитики Института изучения войны указывают на то, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке войны против Украины.
Источник: ISW
Дословно: "Похоже, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине".
Детали: В отчете отмечают, что Иран в значительной степени позволил России наносить ночные серии масштабных ударов с беспилотников, поскольку он предоставил России беспилотники "Шахед" иранской разработки и производства, а также помог России создать собственный завод по производству "Шахедов" в Республике Татарстан.
Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" 23 февраля.
По его словам, половина российских боеприпасов поступает из Северной Кореи, и КНДР начала масштабные поставки 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня.
Буданов добавил, что Северная Корея планирует предоставить России 148 баллистических ракет, предположительно, в 2025 году.
Ключевые выводы ISW за 23 февраля:
- Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 23 февраля назвал "Стамбульское протокольное соглашение" начала 2022 года "ориентиром" для переговоров между Россией и Украиной. Соглашение, основанное на этих протоколах, будет документом капитуляции.
- Украина вряд ли примет любое мирное соглашение, основанное на "Стамбульских соглашениях", поскольку такие условия фактически означают полную капитуляцию Украины перед долгосрочными целями России в войне (против Украины – ред.).
- Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать свою приверженность сохранению украинской демократии и справедливому решению войны.
- Украинские чиновники продолжают подчеркивать важность отечественной оборонной промышленности и ударного потенциала отечественного производства.
- Правитель Кремля Путин 23 февраля назначил генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева специальным представителем президента по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с зарубежными странами.
- Российские войска нанесли рекордное количество ударов с беспилотников по Украине в ночь с 22 на 23 февраля, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
- Похоже, что Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине.
- Российские войска продолжают казнить украинских военнопленных, что является явным нарушением международного права.
- Украинские войска продвинулись под Торецком, а российские - под Северском, Покровском и Великой Новоселкой.
- Российские власти продолжают прилагать усилия для увеличения объемов производства оборонной промышленности.