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Генштаб підтвердив удар дронів ГУР по нафтопереробному заводу в Рязані

Українська правдаПонеділок, 24 лютого 2025, 10:34
Генштаб підтвердив удар дронів ГУР по нафтопереробному заводу в Рязані
Фото з Telegram Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 24 лютого безпілотники Головного управління розвідки завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу в Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ".

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Деталі: У Генштабі зазначили, що зафіксовано 5 вибухів у районі російського заводу. Виникла пожежа в межах установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати атаки уточнюються.

У Генеральному штабі також повідомили, що 23 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтобазу, спричинивши пожежу в районі ФДКУ комбінату "8 марта" в Тульській області РФ.

Передісторія: 

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російсько-українська війнаобстрілбезпілотникиГУР
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