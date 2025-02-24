Генштаб подтвердил удар дронов ГУР по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Дословно: "Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 года нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, который задействован в обеспечении оккупационной армии РФ".

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Детали: В Генштабе отметили, что зафиксировано 5 взрывов в районе российского завода. Возник пожар в пределах установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты атаки уточняются.

В Генеральном штабе также сообщили, что 23 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали нефтебазу, вызвав пожар в районе ФГКУ комбината "8 марта" в Тульской области РФ.

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