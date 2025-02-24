Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Генштаб подтвердил удар дронов ГУР по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани

Украинская правдаПонедельник, 24 февраля 2025, 10:34
Генштаб подтвердил удар дронов ГУР по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани
Фото с Telegram Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Дословно: "Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 года нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, который задействован в обеспечении оккупационной армии РФ".

Реклама:

Детали: В Генштабе отметили, что зафиксировано 5 взрывов в районе российского завода. Возник пожар в пределах установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты атаки уточняются.

В Генеральном штабе также сообщили, что 23 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали нефтебазу, вызвав пожар в районе ФГКУ комбината "8 марта" в Тульской области РФ.

Предыстория: 

РЕКЛАМА:

российско-украинская войнаобстрелбеспилотникиГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Теневой флот, СМИ, банки: ЕС принял 16-й пакет санкций против РФ
фото В Киев прибыли лидеры Канады, государств Балтии, Северной Европы и Испании
В годовщину полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине 185 ударных БПЛА
фото, видеоВ Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета 
Австралия объявила крупнейший за три года пакет санкций против России
Блок Мерца победил на выборах в Бундестаг: подсчитали голоса на всех участках
Все новости...
российско-украинская война
В РФ намекнули США, что снова начнут воевать в случае краткосрочного перемирия с Украиной
Ночная атака дронов: под Одессой поврежден порт, на Киевщине ликвидировали пожар
Мир в Украине может быть более опасен, чем нынешняя война – премьер-министр Дании
Последние новости
11:33
Лавров выдвинул условия РФ на переговорах для прекращения войны в Украине
11:33
Зеленский: Шагом о завершении войны может стать освобождение всех украинских пленных
11:29
В день визита в Киев европолитиков по всей Украине объявляли воздушную тревогу
11:24
Военные купили сто пикапов по 1,67 миллиона
11:00
"Конклав", "Шегун" и другие. Объявлены победители премии Гильдии киноактеров SAG Awards 2025
10:54
Европейские акции растут на фоне результатов выборов в Германии: валюта блока укрепляется
10:43
Официально: iPhone 16e появится в Украине 7 марта
10:41
Теневой флот, СМИ, банки: ЕС принял 16-й пакет санкций против РФ
10:34
Генштаб подтвердил удар дронов ГУР по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани
10:28
В РФ намекнули США, что снова начнут воевать в случае краткосрочного перемирия с Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: