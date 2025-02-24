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Рада провалила голосування за заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню

Олександр ШумілінПонеділок, 24 лютого 2025, 13:57
Рада провалила голосування за заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню
Фото ілюстративне

Верховна Рада не змогла підтримати необхідними 226 голосами постанову про заяву "про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ", в якій йшлося про те, що парламент оголосить вибори президента щойно на території Україні "буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир".

Джерело: повідомлення нардепів від "Голоса" Ярослава Железняка, від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка

Деталі: За відповідну постанову №13039 проголосували лише 218 нардепів. У самій заяві, зокрема йдеться, що "Верховна Рада України і президент України Володимир Зеленський обрані на вільних, прозорих, демократичних виборах із запрошенням міжнародних спостерігачів, які визнала вся міжнародна спільнота".

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Автори вказують, що "у разі організації та проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану не буде дотримано усіх національних та міжнародних принципів виборчого права, що перетворить такі вибори на фарс, подібний організованому у Російській Федерації перепризначенню Владіміра Путіна у березні 2024 року".

Дослівно: "Верховна Рада України наголошує, що саме Владімір Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою…

Верховна Рада України констатує, що введений в умовах повномасштабного Російської Федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, Український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни

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Верховна Рада України від імені Українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту України оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів".

Деталі: В заяві також вказується, що мандат президента Володимира Зеленського не ставиться під сумнів українським народом та Верховною Радою.

"Президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України", - сказано у заяві.

Передісторія:

  • 19 лютого голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко зазначив, що "теоретично вибори в Україні цього року можливі", але для цього потрібне завершення війни і скасування воєнного стану.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть відбутися лише після закінчення гарячої фази війнита скасування воєнного стану. 

Верховна Рада
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