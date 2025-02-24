Рада провалила голосование за заявление о выборах в Украине после прекращения огня

Верховная Рада не смогла поддержать необходимыми 226 голосами постановление о заявлении "о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", в котором говорилось о том, что парламент объявит выборы президента как только на территории Украины "будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир".

Источник: сообщение нардепов от "Голоса" Ярослава Железняка, от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко

Детали: За соответствующее постановление №13039 проголосовали только 218 нардепов. В самом заявлении, в частности говорится, что "Верховная Рада Украины и президент Украины Владимир Зеленский избраны на свободных, прозрачных, демократических выборах с приглашением международных наблюдателей, которые признало все международное сообщество".

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Авторы указывают, что "в случае организации и проведения выборов в период действия правового режима военного положения не будут соблюдены все национальные и международные принципы избирательного права, что превратит такие выборы в фарс, подобный организованному в Российской Федерации переназначению Владимира Путина в марте 2024 года".

Дословно: "Верховная Рада Украины подчеркивает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине на сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таковыми международным сообществом...

Верховная Рада Украины констатирует, что введенное в условиях полномасштабного Российской Федерации военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем, Украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны

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Верховная Рада Украины от имени Украинского народа заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами".

Детали: В заявлении также указывается, что мандат президента Владимира Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной Радой.

"Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", - говорится в заявлении.

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