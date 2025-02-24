Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Рада провалила голосование за заявление о выборах в Украине после прекращения огня

Александр ШумилинПонедельник, 24 февраля 2025, 13:57
Рада провалила голосование за заявление о выборах в Украине после прекращения огня
Фото иллюстративное

Верховная Рада не смогла поддержать необходимыми 226 голосами постановление о заявлении "о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ", в котором говорилось о том, что парламент объявит выборы президента как только на территории Украины "будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир".

Источник: сообщение нардепов от "Голоса" Ярослава Железняка, от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко

Детали: За соответствующее постановление №13039 проголосовали только 218 нардепов. В самом заявлении, в частности говорится, что "Верховная Рада Украины и президент Украины Владимир Зеленский избраны на свободных, прозрачных, демократических выборах с приглашением международных наблюдателей, которые признало все международное сообщество".

Реклама:

Авторы указывают, что "в случае организации и проведения выборов в период действия правового режима военного положения не будут соблюдены все национальные и международные принципы избирательного права, что превратит такие выборы в фарс, подобный организованному в Российской Федерации переназначению Владимира Путина в марте 2024 года".

Дословно: "Верховная Рада Украины подчеркивает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине на сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таковыми международным сообществом...

Верховная Рада Украины констатирует, что введенное в условиях полномасштабного Российской Федерации военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем, Украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны

РЕКЛАМА:

Верховная Рада Украины от имени Украинского народа заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами".

Детали: В заявлении также указывается, что мандат президента Владимира Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной Радой.

"Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", - говорится в заявлении.

Предыстория:

  • 19 февраля председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко отметил, что "теоретически выборы в Украине в этом году возможны", но для этого нужно завершение войны и отмена военного положения.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.

Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Испания объявила о пакете военной помощи Украине на миллиард евро
Стефанишина: Украина и США уже финализируют соглашение об ископаемых
Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года
Зеленский: Шагом к завершению войны может стать освобождение всех украинских пленных
Теневой флот, СМИ, банки: ЕС принял 16-й пакет санкций против РФ
фото В Киев прибыли лидеры Канады, государств Балтии, Северной Европы и Испании
Все новости...
Верховная Рада
Нардеп-слуга Кормышкина написала заявление о сложении депутатского мандата
Комитет ВР поддержал идею заключения представителей ТЦК и ВЛК за мобилизацию с нарушениями
Заседание Верховной Рады снова не состоялось из-за блокирования "ЕС"
Последние новости
14:30
Игорный бизнес платит меньше налогов второй месяц подряд
14:29
ЕС может увеличить объем военной помощи Украине до 30 млрд евро – СМИ
14:24
Профильный еврокомиссар рассказала об обязательствах ЕС по вступлению Украины
14:20
Понад три чверті компаній ЄБА працюватимуть в Україні, навіть якщо війна не закінчиться цього року
14:18
Норвегия предоставит Украине €1 миллиард гуманитарной помощи в 2025 году
13:57
Рада провалила голосование за заявление о выборах в Украине после прекращения огня
13:55
Экспорт яиц из Украины вырос почти в 2 раза с начала года
13:50
За три года войны в Киеве погибли 210 гражданских, среди них 11 детей – мэр
13:45
Полная интеграция энергосистем Украины и Европы планируется до конца 2026 года
13:43
Собрал "дань" на 1 миллион с подчиненных: ГБР задержало подполковника
Все новости...
Реклама:
Реклама: