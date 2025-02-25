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Порошенко: "ЄС" не ставить під сумнів легітимність Зеленського і призупиняє блокування Ради

Валентина РоманенкоВівторок, 25 лютого 2025, 12:55
Порошенко: ЄС не ставить під сумнів легітимність Зеленського і призупиняє блокування Ради
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П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що його політична сила – фракція опозиційної партії "Європейська солідарність" – призупинить  блокування парламенту задля єдності навколо інтересів захисту держави.

Джерело: Порошенко під час виступу в парламенті 25 лютого

Пряма мова: "Наша принципова позиція – Україна на переговорах має бути сильною. А силу України забезпечить єдність – зовнішня і внутрішня. Для того нам треба негайно долати парламентську кризу, яка була викликана незаконними, неконституційними рішеннями по переслідуванню опозиції. І сьогодні ми робимо рішучий крок.

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Фракція "Європейська солідарність" призупиняє блокування парламенту, даючи можливість голосувати європейські закони, голосувати закони для програми  МВФ, закони в першу чергу про підтримку армії включно із ПДФО, включно зі збільшенням військового бюджету, включно із захистом військовослужбовців і встановленням кінцевих термінів служби".

Деталі: Порошенко додав, що для цього, як сподівається "ЄС", буде сформована коаліція національної єдності, уряд національної єдності, і буде перезавантаження влади.  

При цьому лідер "ЄС" зазначив, що його політична сила не ставить під сумнів легітимність української влади включно з президентом.

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"У нас дуже непроста ситуація з єдністю міжнародних партнерів. В даному випадку суттєво шкодить єдності спроба власні помилки, відповідальність за них перекласти на голову наших партнерів. Американці виходять з американських інтересів, Європа – з європейських, і наше завдання – довести, що підтримка України є саме американським та європейським інтересом", – зауважив політик.

Передісторія:

ПорошенкоВерховна РадаЄвропейська солідарність
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