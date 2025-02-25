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Порошенко: "ЕС" не ставит под сомнение легитимность Зеленского и приостанавливает блокирование Рады

Валентина РоманенкоВторник, 25 февраля 2025, 12:55
Порошенко: ЕС не ставит под сомнение легитимность Зеленского и приостанавливает блокирование Рады
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Пятый президент Петр Порошенко заявил, что его политическая сила – фракция оппозиционной партии "Европейская солидарность" – приостановит блокирование парламента для единства вокруг интересов защиты государства.

Источник: Порошенко во время выступления в парламенте 25 февраля

Прямая речь: "Наша принципиальная позиция – Украина на переговорах должна быть сильной. А силу Украины обеспечит единство – внешнее и внутреннее. Для этого нам надо немедленно преодолевать парламентский кризис, который был вызван незаконными, неконституционными решениями по преследованию оппозиции. И сегодня мы делаем решительный шаг.

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Фракция "Европейская солидарность" приостанавливает блокирование парламента, давая возможность голосовать европейские законы, голосовать законы для программы МВФ, законы в первую очередь о поддержке армии включая НДФЛ, включая увеличение военного бюджета, включая защиту военнослужащих и установление конечных сроков службы".

Детали: Порошенко добавил, что для этого, как надеется "ЕС", будет сформирована коалиция национального единства, правительство национального единства, и будет перезагрузка власти.

При этом лидер "ЕС" отметил, что его политическая сила не ставит под сомнение легитимность украинской власти, включая президента.

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"У нас очень непростая ситуация с единством международных партнеров. В данном случае существенно вредит единству попытка собственные ошибки, ответственность за них переложить на голову наших партнеров. Американцы исходят из американских интересов, Европа – из европейских, и наша задача – доказать, что поддержка Украины является именно американским и европейским интересом", – отметил политик.

Предыстория:

  • 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против нескольких бизнесменов, и в том числе 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Источники УП назвали причины санкций в отношении Порошенко и других бизнесменов.
  • Введение санкций в отношении себя Порошенко назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
  • Протестуя против санкции в отношении Порошенко, "Европейская солидарность" заблокировала работу парламента в сессионном зале.

ПорошенкоВерховная РадаЕвропейская солидарность
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