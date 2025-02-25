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Військовим дозволили використовувати високошвидкісні FPV-дрони "Відьмак" – Міноборони

Степан ГафткоВівторок, 25 лютого 2025, 14:44
Військовим дозволили використовувати високошвидкісні FPV-дрони Відьмак – Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у війську безпілотний авіаційний комплекс "Відьмак", високошвидкісні FPV-дрони якого можуть перехоплювати ворожу колісну техніку.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду наших воїнів. Більшість комплектуючих – вітчизняного виробництва".

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Деталі: За інформацією Міноборони, високошвидкісні та маневрені дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну російську техніку. "Відьмак" має компактні розміри, проте може нести боєприпас, потужності якого достатньо для знищення бронетехніки та укріплених позицій противника.

БпЛА здатний працювати вдень і вночі, виявляючи та розпізнаючи ворожу техніку.

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Міноборонизброяросійсько-українська війна
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