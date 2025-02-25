Военным разрешили использовать высокоскоростные FPV-дроны "Ведьмак" – Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске беспилотный авиационный комплекс "Ведьмак", высокоскоростные FPV-дроны которого могут перехватывать вражескую колесную технику.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Ведьмака изготавливают на украинском предприятии. Комплекс создан с учетом боевого опыта наших воинов. Большинство комплектующих – отечественного производства".

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Детали: По информации Минобороны, высокоскоростные и маневренные дроны этого комплекса способны догнать любую колесную российскую технику. "Ведьмак" имеет компактные размеры, однако может нести боеприпас, мощности которого достаточно для уничтожения бронетехники и укрепленных позиций противника.

БпЛА способен работать днем и ночью, обнаруживая и распознавая вражескую технику.

Напомним:

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