Военным разрешили использовать высокоскоростные FPV-дроны "Ведьмак" – Минобороны
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске беспилотный авиационный комплекс "Ведьмак", высокоскоростные FPV-дроны которого могут перехватывать вражескую колесную технику.
Источник: Министерство обороны Украины
Дословно: "Ведьмака изготавливают на украинском предприятии. Комплекс создан с учетом боевого опыта наших воинов. Большинство комплектующих – отечественного производства".
Детали: По информации Минобороны, высокоскоростные и маневренные дроны этого комплекса способны догнать любую колесную российскую технику. "Ведьмак" имеет компактные размеры, однако может нести боеприпас, мощности которого достаточно для уничтожения бронетехники и укрепленных позиций противника.
БпЛА способен работать днем и ночью, обнаруживая и распознавая вражескую технику.
Напомним:
- 27 декабря Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлык".
- Минобороны 25 декабря 2024 года допустило к поставке военным подразделениям отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик".
- 13 февраля оборонное ведомство Украины допустило к использованию в подразделениях Сил обороны наземные роботизированные комплексы Spextr различных модификаций.