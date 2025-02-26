Росія окупувала Новоочеретувате на Донеччині – DeepState

В ніч на 26 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували населений пункт Новоочеретувате Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією аналітиків росіяни просунулися біля Преображенки на Донеччині та в Тополях в Харківській області.

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Передісторія: