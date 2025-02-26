Росія окупувала Новоочеретувате на Донеччині – DeepState
Середа, 26 лютого 2025, 02:24
В ніч на 26 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували населений пункт Новоочеретувате Донецької області.
Джерело: DeepState
Деталі: За інформацією аналітиків росіяни просунулися біля Преображенки на Донеччині та в Тополях в Харківській області.
Реклама:
Передісторія:
- 25 лютого в DeepState повідомили, що російські війська зайняли село Запоріжжя в Донецькій області, а Сили оборони України відкинули армію противника біля Успенівки.
- 24 лютого проєкт оновив карти та повідомив, що росіяни просунулися в Білогорівці на Луганщині, селище опинилося в "сірій зоні".
- 19 лютого повідомлялось, що росіяни захопили Дачне та Зеленівку в Донецькій області.
- 17 лютого проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували село Срібне Донецької області, а також просунулися біля кількох населених пунктів регіону.