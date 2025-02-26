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Россия оккупировала Новоочеретоватое в Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 02:24
Россия оккупировала Новоочеретоватое в Донецкой области – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 26 февраля аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Новоочеретоватое Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации аналитиков россияне продвинулись возле Преображенки в Донецкой области и в Тополях в Харьковской области.

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Предыстория:

оккупацияДонецкая областьХарьковская областьроссийско-украинская война
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