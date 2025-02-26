Россия оккупировала Новоочеретоватое в Донецкой области – DeepState
Среда, 26 февраля 2025, 02:24
В ночь на 26 февраля аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Новоочеретоватое Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: По информации аналитиков россияне продвинулись возле Преображенки в Донецкой области и в Тополях в Харьковской области.
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Предыстория:
- 25 февраля в DeepState сообщили, что российские войска заняли село Запорожье в Донецкой области, а Силы обороны Украины отбросили армию противника у Успеновки.
- 24 февраля проект обновил карты и сообщил, что россияне продвинулись в Белогоровке на Луганщине, поселок оказался в "серой зоне".
- 19 февраля сообщалось, что россияне захватили Дачное и Зеленовку в Донецкой области.
- 17 февраля проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали село Серебряное Донецкой области, а также продвинулись возле нескольких населенных пунктов региона.