Россия оккупировала Новоочеретоватое в Донецкой области – DeepState

В ночь на 26 февраля аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Новоочеретоватое Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации аналитиков россияне продвинулись возле Преображенки в Донецкой области и в Тополях в Харьковской области.

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