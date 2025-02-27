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Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState

Іван Д'яконовЧетвер, 27 лютого 2025, 04:30
Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 27 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ у двох населених пунктах Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.

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Дослівно: "Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці".

Передісторія:

окупаціяДонецька областьросійсько-українська війна
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