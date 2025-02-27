Росіяни просунулися на Донеччині – DeepState
Четвер, 27 лютого 2025, 04:30
В ніч на 27 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ у двох населених пунктах Донецької області.
Джерело: DeepState
Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.
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Дослівно: "Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці".
Передісторія:
- В ніч на 26 лютого DeepState повідомив, що російські війська окупували населений пункт Новоочеретувате Донецької області.
- 25 лютого в DeepState повідомили, що російські війська зайняли село Запоріжжя в Донецькій області, а Сили оборони України відкинули армію противника біля Успенівки.
- 24 лютого проєкт оновив карти та повідомив, що росіяни просунулися в Білогорівці на Луганщині, селище опинилося в "сірій зоні".
- 19 лютого повідомлялось, що росіяни захопили Дачне та Зеленівку в Донецькій області.