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Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовЧетверг, 27 февраля 2025, 04:30
Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 27 февраля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в двух населенных пунктах Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.

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Дословно: "Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке".

Предыстория:

оккупацияДонецкая областьроссийско-украинская война
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