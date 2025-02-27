Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
Четверг, 27 февраля 2025, 04:30
В ночь на 27 февраля аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в двух населенных пунктах Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.
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Дословно: "Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке".
Предыстория:
- В ночь на 26 февраля DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Новоочеретоватое Донецкой области.
- 25 февраля в DeepState сообщили, что российские войска заняли село Запорожье в Донецкой области, а Силы обороны Украины отбросили армию противника у Успеновки.
- 24 февраля проект обновил карты и сообщил, что россияне продвинулись в Белогоровке на Луганщине, поселок оказался в "серой зоне".
- 19 февраля сообщалось, что россияне захватили Дачное и Зеленовку в Донецкой области.