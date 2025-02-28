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Російського репортера вивели з брифінгу Зеленського і Трампа

Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 20:25
Російського репортера вивели з брифінгу Зеленського і Трампа
Фото - Andrew Harnik/Getty Images

Співробітники Білого дому вивели з брифінгу президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа російського репортера з агентства ТАСС.

Джерело: Reuters, журналіст The Independent Ендрю Файнберг

Деталі: Як повідомляє Reuters, співробітники Білого дому вивели росіянина як тільки дізналися, що його не було в списку затверджених ЗМІ.

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Що передувало:

  • Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
  • У рамках візиту заплановане підписання так званої "угоди про надра" –  Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.
  • Зеленський під час онлайн-спілкування у прямому ефірі посперечався із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
  • Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати американську зброю, але висловив сподівання, що ці поставки будуть не такими великими на тлі його бажання "завершити війну".
  • Згодом Трамп заявив, що Зеленський зневажив США і не готовий до миру.

СШАТрампЗеленськийРосія
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