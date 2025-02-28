Російського репортера вивели з брифінгу Зеленського і Трампа

Співробітники Білого дому вивели з брифінгу президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа російського репортера з агентства ТАСС.

Джерело: Reuters, журналіст The Independent Ендрю Файнберг

Деталі: Як повідомляє Reuters, співробітники Білого дому вивели росіянина як тільки дізналися, що його не було в списку затверджених ЗМІ.

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