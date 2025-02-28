Российского репортера вывели с брифинга Зеленского и Трампа
Пятница, 28 февраля 2025, 20:25
Сотрудники Белого дома вывели с брифинга президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа российского репортера из агентства ТАСС.
Источник: Reuters, журналист The Independent Эндрю Файнберг
Детали: Как сообщает Reuters, сотрудники Белого дома вывели россиянина как только узнали, что его не было в списке утвержденных СМИ.
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Что предшествовало:
- Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
- В рамках визита запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" - Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.
- Зеленский во время онлайн-общения в прямом эфире поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
- Трамп заявил, что Украина продолжит получать американское оружие, но выразил надежду, что эти поставки будут не такими большими на фоне его желания "завершить войну".
- Впоследствии Трамп заявил, что Зеленский пренебрег США и не готов к миру.