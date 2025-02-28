Российского репортера вывели с брифинга Зеленского и Трампа

Сотрудники Белого дома вывели с брифинга президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа российского репортера из агентства ТАСС.

Источник: Reuters, журналист The Independent Эндрю Файнберг

Детали: Как сообщает Reuters, сотрудники Белого дома вывели россиянина как только узнали, что его не было в списке утвержденных СМИ.

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