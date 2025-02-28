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Прем’єр Польщі висловив підтримку Україні після суперечки в Білому домі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 21:02
Прем’єр Польщі висловив підтримку Україні після суперечки в Білому домі
Дональд Туск. Фото - Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив підтримку Україні після суперечки між президентом Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Джерело: Туск у соцмережі Х

Пряма мова: "Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні".

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ПольщаСШАЗеленський
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