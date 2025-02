Прем’єр Польщі висловив підтримку Україні після суперечки в Білому домі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив підтримку Україні після суперечки між президентом Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Джерело: Туск у соцмережі Х

Пряма мова: "Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні".

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.