Прем’єр Польщі висловив підтримку Україні після суперечки в Білому домі
П'ятниця, 28 лютого 2025, 21:02
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив підтримку Україні після суперечки між президентом Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Джерело: Туск у соцмережі Х
Пряма мова: "Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні".
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Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
Що передувало:
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- 28 лютого президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися в Білому домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.
- Після цього Трамп заявив, що президент України "зневажив" Штати, і що Зеленський "не готовий до миру".
- Президент США також сказав на зустрічі з президентом Зеленським, що він виступає і за Україну, і за Росію.
- Президенти не змогли підписати угоду про надра, Зеленський достроково залишив Білий дім.