Премьер Польши выразил поддержку Украине после суперчки в Белом доме

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку Украине после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Источник: Туск в соцсети Х

Прямая речь: "Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни".

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.