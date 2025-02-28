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Премьер Польши выразил поддержку Украине после суперчки в Белом доме

Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 21:02
Премьер Польши выразил поддержку Украине после суперчки в Белом доме
Дональд Туск. Фото - Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку Украине после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Источник: Туск в соцсети Х

Прямая речь: "Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни".

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ПольшаСШАЗеленский
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