Премьер Польши выразил поддержку Украине после суперчки в Белом доме
Пятница, 28 февраля 2025, 21:02
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку Украине после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Источник: Туск в соцсети Х
Прямая речь: "Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни".
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Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
Что предшествовало:
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- 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах о войне в Украине.
- После этого Трамп заявил, что президент Украины "пренебрег" Штатами, и что Зеленский "не готов к миру".
- Президент США также сказал на встрече с президентом Зеленским, что он выступает и за Украину, и за Россию.
- Президенты не смогли подписать соглашение о недрах, Зеленский досрочно покинул Белый дом.