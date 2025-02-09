На трасі знайшли співробітника Львівського університету, якого забрав ТЦК: військові пояснили ситуацію

На узбіччі траси у Житомирській області знайшли та шпиталізували лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського університету Івана Франка Степана Більченка, який після проходження ВЛК був доставлений до військової частини А2900. У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили свої дії та законні підстави щодо призовника.

Джерело: друг призовника Владислав Кононов у Facebook, Львівський обласний ТЦК та СП, речниця 199-го центру Анна Гаврилюк у коментарі "Українській правді"

Деталі: Друг стверджує, що Більченка Степана Борисовича викрали працівники ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9.00 ранку, коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття.

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"Доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили пройти ВЛК всього за дві години, без належного медичного огляду! Більшість лікарів він навіть не відвідав", – заявив Кононенко.

За його словами, Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС). Крім того, стверджує друг потерпілого, він "проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи, які забороняють йому брати зброю до рук".

Кононов заявив, що Більченко опинився дуже швидко під Києвом і "після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку".

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Водночас, за даними "Української правди", Більченко сам вистрибнув із автомобіля пі час транспортування військовими. Це сталося в Житомирській області.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомляють, що Більченко, який не оновлював військово-облікові дані, був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП, де пройшов військово-лікарську комісію, згідно висновку якої був визнаний придатним до військової служби в ЗСУ. "Жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив", - наголосили в у Львівському обласному ТЦК та СП.

Зазначається, що 5 лютого 2025 року Більченко був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки.

Також у Львівському обласному ТЦК та СП нагадали, хто має право на відстрочку в освітній сфері, там зазначили що оскільки Більченко працював лаборантом, він не набував самостійного права на відстрочку.

Також зазначається, що закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не застосовується.

В 199-му навчальному центрі ДШВ "Українській правді" підтвердили, що громадянин Більченко був доставлений для проходження підготовки до їхнього центру, але 7 лютого при транспортуванні до іншого пункту призначення, вистрибнув з автомобіля, тобто пішов у СЗЧ.

Пізніше Військова служба правопорядку отримала повідомлення, що чоловік перебуває в лікарні.

На уточнююче запитання, чи вказував фігурант, що не може воювати у зв’язку з релігійними переконаннями речниця 199-го центру Анна Гаврилюк відповіла ствердно, додавши, що з чоловіком вівся діалог і йому шукали альтернативу проходження військової служби, зокрема – працювати з комп’ютерною технікою, оскільки сам Більченко заявив, що є IT-фахівцем.

"На жаль, в той час, коли в країні йде важка боротьба, і військові на передовій чекають підсилення деякі люди погоджуються наражати своє життя на небезпеку, але відмовляються виконувати свій обов’язок перед державою", – додала пресофіцерка.

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