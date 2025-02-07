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Повага і ввічливість: для ТЦК розробляють правила спілкування з військовозобов’язаними

Ірина БалачукП'ятниця, 7 лютого 2025, 12:57
Повага і ввічливість: для ТЦК розробляють правила спілкування з військовозобов’язаними
Фото vinnitsa.info

В Сухопутних військах ЗСУ вирішили створити правила поведінки і спілкування військовослужбовців ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Деталі: Радіо Свобода

Деталі: Наразі, за словами речника, у Сухопутних військах розгорнули комплекс заходів щодо виявлення та усунення недоліків, які заважають проводити мобілізацію якісно.

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Пряма мова Саранцева: "Проводиться і опитування військовослужбовців, проводяться спільні наради, до яких залучається досить широке коло осіб. І якраз одним із варіантів рішення цих проблем є написання такого певного набору правил і політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів".

Деталі: Він уточнив, що йдеться, зокрема, про спілкування з військовозобов’язаними під час заходів оповіщення, під час проведення оформлення і так далі.

"Стрижнево, це має бути повага до громадян, це має бути максимально дотримані правила ввічливості, певна коректна поведінка, яка має супроводжувати весь цей процес. Щоб ми могли збити весь цей негатив", – пояснив Саранцев.

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Він додав, що також у Сухопутних військах хочуть створити і правила для адвокатів, які захищають військовозобов’язаних.

"Ми хочемо прописати також правила і для цієї категорії, які захищають права військовозобов’язаних з тих чи інших питань... І ці правила, звичайно, мають бути обов’язковими до виконання обома сторонами. Тому що є певні неприпустимі ситуації, які призводять, на жаль, до конфліктів", – сказав речник.

За словами Саранцева, уже відбулися попередні зустрічі з представниками Національної спілки адвокатів – там таке рішення підтримали, і нині сторони спільно розробляють відповідні правила.

Речник Сухопутних військ зазначив, що мобілізація є непопулярним заходом у суспільстві, але додав, що такі заходи сприймаються негативно в усіх країнах.

"Потрібно працювати не тільки нам у своєму середовищі, а потрібно працювати в цій країні в напрямку підвищення оборонної свідомості громадян… Я хотів би, щоб такі слова як "бусифікація", "людолови", "ухилянти" назавжди зникли з нашого лексикону, сприймалися виключно негативно в нашій розмові, мали максимально негативне значення, кого б вони не стосувались", – підсумував Саранцев.

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ТЦКмобілізація
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