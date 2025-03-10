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У Хмельницькому ТЦК заявили про побиття їхнього військового: нападників затримали

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 березня 2025, 13:13
У Хмельницькому ТЦК заявили про побиття їхнього військового: нападників затримали
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: АРМІЯ ІНФОРМ

Хмельницький обласний ТЦК та СП повідомив, що 9 березня 2 чоловіків, які перебували у розшуку, під час перевірки документів напали на їхнього військовослужбовця та завдали тому тілесних ушкоджень. Нападників вже затримали.

Джерело: Хмельницький обласний ТЦК та СП у Facebook

Дослівно: "9 березня у Хмельницькому під час перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних стався напад на групу оповіщення Хмельницького районного  територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів вчинили фізичний опір та напали на офіцера Сухопутних військ Збройних Сил України, завдавши йому численних тілесних ушкоджень".

Деталі: Повідомляється, що правопорушників, які напали на військовослужбовця ТЦК, затримано та передано до правоохоронних органів, їм загрожує до  п’яти років позбавлення волі.

Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Загрози його життю немає.

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У ТЦК нагадали, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану. "Будь-який опір, образи чи перешкоджання їхній роботі тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність", - говориться у повідомленні.

Що було раніше:

  • У Харкові 12 лютого на території РТЦК та СП чоловік з ножем напав військовослужбовця Збройних сил. Військовому надали медичну допомогу, а зловмисника затримала поліція.
  • 17 лютого двоє невідомих осіб напали на військового ТЦК у місті Жовква на Львівщині, він був поранений.
  • 22 лютого в Одесі чоловік під час перевірки документів військовослужбовцями ТЦК та СП розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових, здійснив декілька пострілів у його бік та втік. Згодом правопорушника затримали.
  • 28 лютого у Шостці Сумської області під час перевірки документів чоловік розпилив газ в обличчя представнику ТЦК та вдарив його, під час затримання постраждав правоохоронець.

ТЦКХмельницький
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