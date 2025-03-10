В Хмельницком ТЦК заявили об избиении их военного: нападавших задержали
Хмельницкий областной ТЦК и СП сообщил, что 9 марта 2 мужчин, которые находились в розыске, во время проверки документов напали на их военнослужащего и нанесли тому телесные повреждения. Нападавших уже задержали.
Источник: Хмельницкий областной ТЦК и СП в Facebook
Дословно: "9 марта в Хмельницком во время проверки документов и оповещения военнообязанных произошло нападение на группу оповещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Двое граждан, которые находились в розыске, во время проверки документов оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанеся ему многочисленные телесные повреждения".
Детали: Сообщается, что правонарушители, которые напали на военнослужащего ТЦК, задержаны и переданы в правоохранительные органы, им грозит до пяти лет лишения свободы.
Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни нет.
В ТЦК напомнили, что военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки выполняют служебные обязанности в условиях военного положения. "Любое сопротивление, оскорбления или препятствование их работе влекут за собой административную или уголовную ответственность", - говорится в сообщении.
Что предшествовало:
- В Харькове 12 февраля на территории РТЦК и СП мужчина с ножом напал на военнослужащего Вооруженных сил. Военному оказали медицинскую помощь, а злоумышленника задержала полиция.
- 17 февраля двое неизвестных напали на военного ТЦК в городе Жовква Львовской области, он был ранен.
- 22 февраля в Одессе мужчина во время проверки документов военнослужащими ТЦК и СП распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных, произвел несколько выстрелов в его сторону и скрылся. Впоследствии правонарушителя задержали.
- 28 февраля в Шостке Сумской области во время проверки документов мужчина распылил газ в лицо представителю ТЦК и ударил его, во время задержания пострадал правоохранитель.