В Хмельницком ТЦК заявили об избиении их военного: нападавших задержали

Хмельницкий областной ТЦК и СП сообщил, что 9 марта 2 мужчин, которые находились в розыске, во время проверки документов напали на их военнослужащего и нанесли тому телесные повреждения. Нападавших уже задержали.

Источник: Хмельницкий областной ТЦК и СП в Facebook

Дословно: "9 марта в Хмельницком во время проверки документов и оповещения военнообязанных произошло нападение на группу оповещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Двое граждан, которые находились в розыске, во время проверки документов оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанеся ему многочисленные телесные повреждения".

Детали: Сообщается, что правонарушители, которые напали на военнослужащего ТЦК, задержаны и переданы в правоохранительные органы, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни нет.

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В ТЦК напомнили, что военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки выполняют служебные обязанности в условиях военного положения. "Любое сопротивление, оскорбления или препятствование их работе влекут за собой административную или уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

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