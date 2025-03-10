Сырский прокомментировал события на Курщине: Враг несет значительные потери, а угрозы окружения нет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация в Курской области остается под контролем украинских Сил обороны, однако их должны усилить "РЭБом и беспилотной составляющей".

Источник: сообщение Сырского, распространенное Генеральным штабом ВСУ

Детали: "Ряда населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует - они разрушены огневым воздействием агрессора.

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Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты.

Отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, которые пытаются проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск благодаря заблаговременно созданной системе обороны.

На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей".

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Детали: Сырский заявил, что угрозы окружения украинских подразделений на Курщине нет. "Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - написал он.

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