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Сырский прокомментировал события на Курщине: Враг несет значительные потери, а угрозы окружения нет

Александр ШумилинПонедельник, 10 марта 2025, 16:55
Сырский прокомментировал события на Курщине: Враг несет значительные потери, а угрозы окружения нет
Фото: Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация в Курской области остается под контролем украинских Сил обороны, однако их должны усилить "РЭБом и беспилотной составляющей".

Источник: сообщение Сырского, распространенное Генеральным штабом ВСУ

Детали: "Ряда населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует - они разрушены огневым воздействием агрессора.

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Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты. 

Отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, которые пытаются проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами наших войск благодаря заблаговременно созданной системе обороны.

На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей".

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Детали: Сырский заявил, что угрозы окружения украинских подразделений на Курщине нет. "Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - написал он.

Предыстория:

  • Британская разведка в понедельник сообщила, что украинские силы обороны провели ряд контратакующих действий в районе Покровска Донецкой области, в то же время в Курской области армия РФ оказывает давление на украинские подразделения.
  • В воскресенье 9 марта мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне восстановили контроль над населенными пунктами Мартыновка и Малая Локня в Курской области.
  • 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

СырскийКурская область российско-украинская война
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