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Генштаб розповів, які стратегічні об'єкти РФ уразили Сили оборони в ніч на 11 березня

Валентина РоманенкоВівторок, 11 березня 2025, 14:18
Генштаб розповів, які стратегічні об'єкти РФ уразили Сили оборони в ніч на 11 березня
"Армія дронів". ілюстративне фото Getty Images

В ніч на 11 березня Сили оборони уразили кілька стратегічних об’єктів Росії, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на вівторок завдали ураження по низці стратегічних об’єктів РФ.

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Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

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Дослівно: "Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення".

Що передувало: В ніч на 11 березня 2025 року стало відомо про масштабну атаку безпілотників на Москву. Російська влада заявила, що над столицею нібито збили 74 безпілотники. Загалом, за даними Міноборони РФ, Росію атакували сотні безпілотників і 337 із них нібито вдалося збити.

безпілотникивійнаРосія
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