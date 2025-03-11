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Генштаб рассказал, какие стратегические объекты РФ поразили Силы обороны 11 марта

Валентина РоманенкоВторник, 11 марта 2025, 14:18
Генштаб рассказал, какие стратегические объекты РФ поразили Силы обороны 11 марта
«Армия дронов». иллюстративное фото Getty Images

В ночь на 11 марта Силы обороны поразили несколько стратегических объектов России, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Сообщается, что подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на вторник нанесли поражение по ряду стратегических объектов РФ.

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В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

Из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

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Дословно: "Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население".

Что предшествовало: В ночь на 11 марта 2025 года стало известно о масштабной атаке беспилотников на Москву. Российские власти заявили, что над столицей якобы сбили 74 беспилотника. Всего, по данным Минобороны РФ, Россию атаковали сотни беспилотников и 337 из них якобы удалось сбить.

беспилотникивойнаРосcия
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