На тлі переговорів із США у Зеленського назвали три умови для досягнення миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав три головні "критично важливі" умови для Європи і США, включно з політичним і фінансовим тиском на Росію, виконання яких дозволить забезпечити тривалий мир в Україні.

Джерело: колонка Єрмака у британському виданні The Guardian

Пряма мова Єрмака: "По-перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити і збільшити санкції проти Росії. І, по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку України".

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Деталі: За словами очільника ОП, засідання Європейської ради минулого тижня доводить, що Європа, коли вона об'єднана, може взяти під контроль власну безпеку і долю.

"Саме зацікавленість у міцній європейській безпеці спонукає Україну наполягати на виконанні цих умов. Десятирічну агресію Москви проти України не можна сприймати легковажно - лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості, досягнуті в Брюсселі минулого четверга.

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