На фоне переговоров с США у Зеленского назвали три условия для достижения мира

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал три главных "критически важных" условия для Европы и США, включая политическое и финансовое давление на Россию, выполнение которых позволит обеспечить длительный мир в Украине.

Источник: колонка Ермака в британском издании The Guardian

Прямая речь Ермака: "Во-первых, Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня. Во-вторых, Европа должна действовать решительно, чтобы усилить и увеличить санкции против России. И, в-третьих, Европа должна взять под контроль замороженные российские активы, чтобы обеспечить дальнейшую и большую поддержку Украины".

Реклама:

Детали: По словам главы ОП, заседание Европейского совета на прошлой неделе доказывает, что Европа, когда она объединена, может взять под контроль собственную безопасность и судьбу.

"Именно заинтересованность в прочной европейской безопасности побуждает Украину настаивать на выполнении этих условий. Десятилетнюю агрессию Москвы против Украины нельзя воспринимать легкомысленно - лидеры Европы признают это, и мы призываем их в это критическое время выполнить многообещающие договоренности, достигнутые в Брюсселе в прошлый четверг.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: