DeepState: Росіяни просуваються на Курщині, закріплюються в східній частині Суджі
Російські війська продовжують тиск на українські позиції в Курській області РФ і мають просування. В східній частині Суджі російські військові закріплюються і підтягують сили.
Джерело: моніторинговий проєкт DeepState
Дослівно: "Найбільша активність ворога наразі на сході, де кацапи мали просування в районі Мирного та Зозулівки. Також противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко.
На правому фланзі в районі Гуєво, вдалося трохи зупинити натиск орди північнокорейських військ, які виконують всю важку роботу за московитів. Чи на довго — покаже час".
Деталі: На лівому фланзі Курського угрупування противник активно намагається "лізти на Басівку".
"В цей же час Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби, здійснюючи ураження по накопиченню та спробам руху ворога", - пише DeepState.
Передісторія:
- 10 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони.
- У неділю моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що росіяни відновили контроль над населеними пунктами Мартинівка й Мала Локня в Курській області.
- 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.