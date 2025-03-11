DeepState: Росіяни просуваються на Курщині, закріплюються в східній частині Суджі

Російські війська продовжують тиск на українські позиції в Курській області РФ і мають просування. В східній частині Суджі російські військові закріплюються і підтягують сили.

Джерело: моніторинговий проєкт DeepState

Дослівно: "Найбільша активність ворога наразі на сході, де кацапи мали просування в районі Мирного та Зозулівки. Також противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко.

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На правому фланзі в районі Гуєво, вдалося трохи зупинити натиск орди північнокорейських військ, які виконують всю важку роботу за московитів. Чи на довго — покаже час".

Деталі: На лівому фланзі Курського угрупування противник активно намагається "лізти на Басівку".

"В цей же час Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби, здійснюючи ураження по накопиченню та спробам руху ворога", - пише DeepState.

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