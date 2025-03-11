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DeepState: Росіяни просуваються на Курщині, закріплюються в східній частині Суджі

Олександр ШумілінВівторок, 11 березня 2025, 18:44
DeepState: Росіяни просуваються на Курщині, закріплюються в східній частині Суджі
Фото: DeepState

Російські війська продовжують тиск на українські позиції в Курській області РФ і мають просування. В східній частині Суджі російські військові закріплюються і підтягують сили.   

Джерело: моніторинговий проєкт DeepState

Дослівно: "Найбільша активність ворога наразі на сході, де кацапи мали просування в районі Мирного та Зозулівки. Також противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску московитів, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко.

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На правому фланзі в районі Гуєво, вдалося трохи зупинити натиск орди північнокорейських військ, які виконують всю важку роботу за московитів. Чи на довго — покаже час".

Деталі: На лівому фланзі Курського угрупування противник активно намагається "лізти на Басівку".

"В цей же час Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби, здійснюючи ураження по накопиченню та спробам руху ворога", - пише DeepState.

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Передісторія:

  • 10 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони.
  • У неділю моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що росіяни відновили контроль над населеними пунктами Мартинівка й Мала Локня в Курській області.
  • 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Курська область війна
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